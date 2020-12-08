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أخبار العالم

تفشي جديد لفيروس كورونا بين حيوان شهير في كندا.. تفاصيل

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:56 ص
كورونا في كندا
كورونا في كندا
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قسم الخارجي
كشف مسئولو الصحة في مقاطعة كولومبيا الكندية، عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في مزرعة لحيوانات المنك، وذلك عقب ثبوت إصابة 8 أشخاص بالفيروس. 

وقالت السلطات الصحية في كندا، إن موظفي المزرعة والحيوانات فيها يخضعون للاختبار وعند الاقتضاء، يتم عزل الموظفين وإجراء عملية تتبع للمخالطين، وفق "روسيا اليوم". 

وأضافت السلطات أن أوامر صدرت للمزرعة بتقييد نقل الحيوانات والمنتجات والبضائع منها.

وأظهر تحليل أجرته هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي نيوز) أن الحكومة الكندية الفيدرالية أنفقت ما معدله 952 مليون دولار يوميا في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنفاق بلغ 240 مليار دولار.

وأشارت الأرقام -التي تم جمعها من مواقع الحكومة الفيدرالية والتقارير المالية للشركات ومكتب مسؤول الميزانية البرلمانية ومن خلال الوصول إلى طلبات المعلومات- إلى أن أوتاوا قدمت 240 مليار دولار من المدفوعات والتحويلات إلى الأفراد والشركات والمنظمات والهيئات الحكومية ف الفترة بين بداية الإغلاق يوم 13 مارس الماضي و20 نوفمبر الماضي.

وشهدت فورة الإنفاق التي دامت 8 أشهر مسار الأموال من خلال أكثر من 100 إجراء وبرنامج، تم إنشاء العديد منها من الصفر.
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