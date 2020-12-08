متى تغني التوبة عن قضاء الصلوات الفائتة ؟.. احذر هذا الفعل مدخل للشيطان

؟، بما يجعله سؤالًا كبير الأهمية، حيث إن الصلاة عماد الدين كما أنها من الفرائض التي لا تسقط عن العبد وتظن دينًا في رقبته، حتى يلاقي ربه .

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متى تغني التوبة عن قضاء الصلوات الفائتة ؟

أن من فاتته صلوات، أمامه أحد أمرين، أولهما قضاء ما فات من صلوات، والثاني وهو ما أرجحه، أن التوبة تجُب ما قبلها وتهدم ما قبلها، طالما كانت الصلوات الفائتة كثيرة، بما يصعب على الشخص قضائها، مع الإكثار من النوافل، وإذا كان الشخص يعرف عدد ما فاته من صلاة، ويسهل قضاؤها، فليقضها وقتما شاء، إذا فات وقت الصلاة سقط عن الإنسان الوقت والترتيب.

الصلاة عماد الدين،لقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا» الآية 103 من سورة النساء، وهي واجبة على كل مُسلم، وعن، فهناك قولين في تعويض الصلوات الفائتة.

قضاء الصلوات المفروضة الفائتة واجب باتفاق الأئمة الأربعة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اقْضُوا اللهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ، وعلى المسلم في هذه الحالة أن يقضي مع كل فرض حاضر فرضًا من جنسه مما ترك، حتى يغلب على ظنه أنه قضى ما فاته، وأن عاجلته المنية قبل أن يتم ما عليه فإن الله يعفو عنه بمنه وكرمه.





هل التوبة من ترك الصلاة يكفي دون قضاء الفائتة

هل التوبة من ترك الصلاة يكفي دون قضاء الفائتة ، فورد فيها أن الصلاة من الفرائض التي لا تسقط عن المُسلم البالغ العاقل، ويلزمه قضاء الفائتة ؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه الطبراني، وكذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» رواه أبو داود، كما أن من ائتم في الصلاة بإمامٍ يرى بطلان صلاته حسب مذهبه مع كونها صحيحةً على مذهب إمامه فصلاته صحيحةٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «... يُصَلُّونَ بِكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» رواه أحمد.





هل يجب قضاء الصلوات الفائتة أم تكفي التوبة ؟

هل يجب قضاء الصلوات الفائتة أم تكفي التوبة ؟ ، فورد أ ن الصلوات التي قصَر العبد في آدائها ولم يصلها كما أمره الله بها؛ تعد دينًا في ذمة العبد لا يسقط عنه إلا بآدائها، حيث إن دين الله أحق أن يقضى وتبرئة ذمة العبد منه، كما أن العبد الذي لم يصل طيلة ثلاث سنوات على سبيل المثال، لو صلى يوميًا الفرض من الصلوات ثلاث مرات؛ لأدى ماعليه من الصلوات التي فاتته في سنة واحدة.



وفي مسألة هل يجب قضاء الصلوات الفائتة أم تكفي التوبة ؟ ، فجاء أن الصلاة وسائر العبادات الواجبة لا يكفي فيها مجرد الاستغفار، بل يجب قضاؤها، لما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتته امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، فأقضيه عنها؟ قال: (أرأيتك لو كان عليها دَيْن، كنت تقضينه؟)، قالت: نعم، قال: (فدين الله عز وجل أحق أن يقضى). هل يجب قضاء الصلوات الفائتة أم تكفي التوبة ؟ ، فجاء أن الصلاة وسائر العبادات الواجبة لا يكفي فيها مجرد الاستغفار، بل يجب قضاؤها، لما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتته امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، فأقضيه عنها؟ قال: (أرأيتك لو كان عليها دَيْن، كنت تقضينه؟)، قالت: نعم، قال: (فدين الله عز وجل أحق أن يقضى).