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رياضة

رمضان صبحي: شعار بيراميدز الجديد عاجبني .. والناس هنا بتبص لـ أوروبا

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:56 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عبدالله هشام
أعرب رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، عن سعادته بشعار النادي الجديد؛ استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد بالدوري المصري الممتاز  .  

وقال صبحي في فيديو عبر صفحة النادي الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الشعار شكله عاجبنى جدًا والناس هنا بيخططوا كويس قبل أى خطوة بيكونو حاسبينها كويس وأتمنى يبقى وشه حلو الفترة الجاية، الناس هنا بيعملو حاجات جديدة وبيتطلعو لقدام دايما وبيبصوا لأوروبا. 

علي جانب آخر ، أعلن خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، موقف النادي من إرسال مكافأة التتويج ببطولة الدوري، إلى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، والرباعي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي ورمضان صبحى.

وقال الدرندلي، فى تصريحات إذاعية: "الأهلي أرسل مكافأة التتويج بالدوري لفايلر حسبما ينص عقده، وكذلك رمضان صبحي وحسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي، وخزينة الأهلي جاهزة لصرف المكافآت وكل العاملين بالنادي في وكل الفروع شركاء في البطولات".

وأضاف: "الجماهير السر وراء تصحيح المسار، وفوضنا لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب، للتعاقد مع مدرب جديد بعد رحيل فايلر، وفوجئنا باختيار موسيماني كمدير فنى للفريق، لكنه كان قرارا صائبا".
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