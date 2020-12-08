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أخبار العالم

وثائق رسمية.. وزير الخارجية الأمريكي ينفق 40 ألف دولار على العزومات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:24 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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شريف سيد
كشفت وثائق حكومية أمريكية جديدة، عن إنفاق وزير الخارجية مايك بومبيو، 40 ألف دولار من أموال دافعي الضرائب على دعوات عشاء في مقر الوزارة. 

وأظهرت الوثائق التي نشرتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزوجته سوزان بومبيو، استضافوا ما يقرب من 20 عشاء ماديسون بين عامي 2018 و2020، حيث استضافوا حوالي 12 ضيفا في كل مرة. 

ومن جهته، قال وزير الخارجية الأمريكية إنه لم يرتكب أي خطأ، مشيرا إلى أن ما قام به؛ مماثل لما قام به وزراء خارجية الولايات المتحدة السابقين. 

وفي أول رد من الخارجية الأمريكية على الأمر قالت: "إن مثل هذه التجمعات التي تركز في الحديث عن السياسات الخارجية الأمريكية، تعد أرقى تقاليد الضيافة الدبلوماسية الأمريكية". 

وتابعت: "وقد استفاد وزير الخارجية بشكل كبير من هذه التجمعات، حيث أصبح لديه بصيره أكبر، عبر الاستماع إلى ضيوفه من جميع أنحاء العالم". 

ويمتلك وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، تطلعات في الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2024، إلا أن الأمر قد يكون من الصعب تنفيذه بسبب نية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الترشح.
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