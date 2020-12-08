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رياضة

فضل الله: لست عضوا بالزمالك لأكون ضمن اللجنة المؤقتة بالنادي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجى الرياضى الدولى
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يسري غازي
كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجى الرياضى الدولى حقيقة الأنباء التى ترددت عن اقترابه من عضوية اللجنة المؤقته لإدارة نادى الزمالك بعد إستقالة المستشار محمد عطية نائب رئيس اللجنة. 

وقال فضل الله عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك" ، "لا صحة نهائيا لكافة الأخبار المتدوله عن اقترابى من عضوية اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك للأسباب الآتية:-  ١- لست عضوا عاملا فى نادى الزمالك ولست عضوا عاملا فى أى نادى بمصر  ٢-  اشغل أحد المناصب الدولية الرياضية الكبرى خارج مصر  ".

 وأضاف فضل الله " هذا للتوضيح وتمنياتي بالتوفيق لنادى الزمالك وكل الأندية المصرية".

واعتمدت  وزارة الشباب والرياضة  تعيين المستشار عماد عبدالعزيز رئيس هيئة القضاء العسكري السابق عضوا باللجنة القضائية التى تدير نادي الزمالك  خلفا للمستشار محمد السيد عضو اللجنة المستقيل .

واستقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري بالاتفاق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الجلسة التي عقدت مساء امس بينهما على عدة قرارات تنظيمية بالنادي .

وتم الاتفاق على تعيين خالد  رفعت مديرا للتسويق والاحتراف ونصر عزام في منصب المستشار القانوني والمحامي الرياضي للنادي، وحسين السمري مديرا تنفيذيا، وأن يتولى أشرف قاسم منصب المشرف على قطاع الكرة، وعبد الحليم علي منصب مدير الكرة، وأيمن يونس رئيسا للجنة الكرة، على أن يختار عضوين معه ويكون رأي اللجنة فنيا واستشاريا.
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