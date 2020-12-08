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أخبار العالم

عقب إصابته بكورونا .. ترامب يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحاميه

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:55 ص
ترامب وجولياني
ترامب وجولياني
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شريف سيد
كشف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الحالة الصحية لمحاميه رودي جولياني، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وقال ترامب، في رد على تساؤل الصحفيين في البيت الأبيض حول صحة جولياني، "رودي يتحسن بشكل جيد"، مضيفا: "أنه يتعافي سريعا، لا توجد حرارة وقد اتصل بي في الصباح، وكانت أول مكالمة تلقيتها اليوم". 

ولم يصدر البيت الأبيض، ولا أطباء جولياني أي معلومات جديدة عن الوضع الصحي له، عقب نقله إلى المستشفى، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأعلن جولياني، البالغ من العمر 76 عامًا، والذي والذي اعتاد على الظهور في الأسابيع الأخيرة باعتباره رأس الحربة في حملة ترامب لنشر نظريات المؤامرة حول الانتخابات الأمريكية، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب جولياني عبر تويتر: "أنني أحصل على رعاية صحية جيدة، واشعر انني بخير، سوف اتعافي سريعا، وأنني اتابع كل شئ". 
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