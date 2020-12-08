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منوعات

لأول مرة.. الأمير ويليام وزوجته كيت يتنقلان بالقطار

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
وصل الأمير ويليام والأميرة كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، إلى المحطة الأولى لهما، في رحلتهما التي تستمر 3 أيام لتكريم العاملين في الخطوط الأمامية وسط جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

والتقى الزوجان، بالمسعفين والعاملين في الخدمة الطبية، وموظفي الإسعاف في اسكتلندا، فور وصولهما؛ وذلك لشكرهم على عملهم وسط جائحة فيروس كورونا في البلاد. 

وانتقل الزوجان عقب ذلك إلى بيرويك أبون تويد، حيث التقيا بطلاب ومعلمين في مدرسة هولي ترينيتي تشرش أوف، وجلسوا مع الأطفال، حيث شاركوهم الرسم والغناء. 

وإلى جانب لقاء العاملين في الخطوط الأمامية، والاستماع إلى العامة عن طبيعة حياتهم وسط الجائحة، من المقرر ان يحتفل الزوجان بالفنون في المملكة المتحدة، وذلك عبر لقاء الفنانين المحليين ومشاهدة عدد من العروض والاحتفالات. 

وقال بيان صادر عن القصر الملكي البريطاني: "يتطلع الدوق والدوقة بشدة لتسليط الضوء على العمل الرائع الذي تم إنجازه في جميع أنحاء البلاد خلال هذا العام الصعب، والتعبير عن الامتنان نيابة عن الأمة لجميع أولئك الذين يدعمون مجتمعاتهم المحلية قبل عطلة عيد الميلاد". 

وخلال جائحة كورونا، كان الأمير وليام والأميرة كيت من الداعمين لـ العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية والمعلمين وغيرهم في جميع أنحاء المملكة المتحدة. 

وتعد هذه الجولة هي الأولى التي يسافر فيها الأمير وليام والأميرة كيت على متن القطار الملكي لحضور ارتباطات ملكية، والذي عادة ما يكون مخصصًا للملكة إليزابيث والأمير فيليب، زوج الملكة.
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