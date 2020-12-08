مسئول بحريني يكشف موعد وصول لقاح كورونا

أعلن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس الفريق البحريني المعني بالتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عن وصول لقاح كورونا إلى البحرين، نهاية ديسمبر الجاري أو بداية 2021.





وقال المسئول البحريني وفق ما نقلته صحيفة الأيام إنه لم يمر على تاريخ البشر والعالم فترة اشد صعوبة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، كهذه الفترة بسبب ازمة كورونا، فبقياس تأثيرها على الانسان هي الأشد وطأة من جميع النواحي.





وأضاف أن الدول أصبحت الآن ضد التوجه إلى الإغلاق الكامل بسبب أن للإغلاق مضارا وعقبات أمام أرزاق الناس وعصب حياتهم الرئيسي.





واختتم حديثه قائلا: "قريبا ومع توفر التطعيم الذي طلبته البحرين لمليون شخص ستعود الأمور الى طبيعتها كما كانت سابقا".





وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن توقعها أن لا تلزم دول العالم، مواطنيها، بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت كيت أوبراين، مديرة لقاحات التحصين والبيولوجية بمنظمة الصحة العالمية، وفق ما نقلته وكالة رويترز: "لا أعتقد قيام أي دولة في العالم بإلزام المواطنين بالتطعيم".





وأضافت: "قد يتوفر في بعض البلدان ضرورة الحصول على اللقاح، أو توصي بشدة بالحصول عليه"، مشيرة إلى ضرورة تلقي العاملين في المستشفيات للقاح.



