أخبار الرياضة.. عرض مفاجأة للشناوي ومصطفى محمد.. وريال مدريد يغازل الأهلي برسالة.. وإبراهيم حسن يهاجم بدر بانون

نشر موقع "صدى البلد" على مدار صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة عن الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالآتي :





أرسل نادي ريال مدريد الإسباني، برقية تهنئة إلى النادي الاهلي؛ بمناسبة حصول الشياطين الحمر على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.





كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجى الرياضى الدولى حقيقة الأنباء التى ترددت عن اقترابه من عضوية اللجنة المؤقته لإدارة نادى الزمالك بعد إستقالة المستشار محمد عطية نائب رئيس اللجنة.





أعرب رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، عن سعادته بشعار النادي الجديد؛ استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد بالدوري المصري الممتاز .





كشف الإعلامي سيف زاهر تلقي محمد الشناوي حارس النادي الأهلي ومصطفى محمد مهاجم الزمالك تلقى عرضا كبيرا من دورى اوروبي.





أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن هناك خطة تم وضعها خلال الفترة الماضية استعدادا لأولمبياد طوكيو، وذلك بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





قال إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، إن الفريق تعرض لظلم تحكيمي، خلال مباراته أمام الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، ما تسبب في خسارته وخروجه من البطولة.





أعلن المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن اللجنة استأنفت على الحكم الصادر بـ"بطلان لائحة نادي الزمالك" في مركز التسوية والتحكيم المصري، حيث أن الحكم الذي حصل عليه ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق كان يختصم اللجنة الأولمبية المصرية أولا، وقمنا بدورنا وتم الاستئناف على هذا الحكم، والقرار سيكون لمحكمة مركز التسوية والتحكيم الرياضي.





تحدث المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن القرار الصادر بشأن الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، موضحا أنه "إرجاء إقامة الجمعيات العمومية" وليس "إلغاء" للجمعيات العمومية التي كان مقررا انعقادها خلال الفترة الحالية.





أكد خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أنه تم التعاقد مع 11 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد .





استقرت اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك على تشكيل لجنة لإدارة كرة القدم جديدة بدون رئيس تتكون من: فاروق جعفر -احمد عبد الحليم- ايمن يونس -محمد حلمي - تامر عبد الحميد دونجا -حسين السيد".