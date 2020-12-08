ندوة لقافلة الأزهر الشريف بالعريش حول فقه النساء ولم شمل الأسرة





حاضر في الندوة علماء إجلاء برفقة البحراوى جاد مسئول وحدة لم الشمل بمنطقة شمال سيناء الازهرية، والدكتور إبراهيم جاد الكريم مسئول وحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور أحمد عبد البديع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتور أحمد حسن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.



وافتحت الندوة سوسن حجاب رئيس مجلس الإدارة، بحضور ابراهيم سالم مستشار الجمعية، وذلك في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.



وألقى الدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كلمةً عبر فيها عن كامل دعم وافتحت الندوة سوسن حجاب رئيس مجلس الإدارة، بحضور ابراهيم سالم مستشار الجمعية، وذلك في إطار حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.وألقى الدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كلمةً عبر فيها عن كامل دعم الأزهر الشريف ومؤسساته وعلمائه لأهالي سيناء الحبيبة، وأن الأزهر الشريف يثمن تضحياتهم وصمودهم ضد قوى الظلام وجماعات التطرف والإرهاب.





وقال: إن الأزهر الشريف يشارك مؤسسات الدولة المصرية جهودها المبذولة لدعم أهالي سيناء الحبيبة.



ووجه الحديدي الشكر لرئيس الجامعة والحضور الكريم، ونبه على أهمية تماسك الأسرة المصرية، واهتمام الإسلام بها، كونها أحد أركان المجتمع، واللبنة الأساسية لتقدمه ورقية.



وعقدت الجلسة الافتتاحية بكلية الآداب جامعة العريش، وشهدت إقبالًا كثيفًا، وتفاعلًا ملحوظًا من الطلاب، ظهر من خلال كمّ الأسئلة التي طرحها الطلاب على علماء الأزهر.



وفي نهاية اللقاء، تم طرح مسابقة ثقافية نظمتها لجنة البرنامج، أعقبها توزيع عدد من الجوائز العينية على الفائزين، وقد تبادل الدكتور سعيد لافي، والدكتور أسامة هاشم الحديدي، الدروع قبيل افتتاح فعاليات البرنامج.



وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، اثناء استقبال أعضاء القافلة، أكد علي دور الأزهر الشريف التنويري ونشر صحيح الإسلام المعتدل، بجانب محاربة الفكر المتطرف، وأن الفكر الأزهري الوسطي والتوعية الدينية السليمة أحد أضلاع مثلث القضاء على الإرهاب بشمال سيناء.



وقد أشاد المحافظ ،بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في محافظة شمال سيناء.. موجهًا التحية والشكر لشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب على تلبية مطالب أبناء شمال سيناء.. مؤكدًا أن القافلة ستقوم بعقد ندوات دينية في مراكز الشباب، حيث تستهدف القافلة قطاع كبير من المواطنين وعلى رأسهم الشباب.



بدوره أكد الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، أن القافلة الدعوية للأزهر الشريف، ستنفذ في عدة لقاءات وندوات في جامعة العريش والمعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي وعدد من الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والمؤسسات الخدمية بالمحافظة.. بجانب قيام أعضاء القافلة بخطبة الجمعة في المساجد الكبرى بالمحافظة.



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وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال، اثناء استقبال أعضاء القافلة، أكد علي دور الأزهر الشريف التنويري ونشر صحيح الإسلام المعتدل، بجانب محاربة الفكر المتطرف، وأن الفكر الأزهري الوسطي والتوعية الدينية السليمة أحد أضلاع مثلث القضاء على الإرهاب بشمال سيناء.وقد أشاد المحافظ ،بالدور الكبير الذي يقوم به الأزهر الشريف في محافظة شمال سيناء.. موجهًا التحية والشكر لشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب على تلبية مطالب أبناء شمال سيناء.. مؤكدًا أن القافلة ستقوم بعقد ندوات دينية في مراكز الشباب، حيث تستهدف القافلة قطاع كبير من المواطنين وعلى رأسهم الشباب.بدوره أكد الشيخ محسن أبو القاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، أن القافلة الدعوية للأزهر الشريف، ستنفذ في عدة لقاءات وندوات في جامعة العريش والمعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي وعدد من الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والمؤسسات الخدمية بالمحافظة.. بجانب قيام أعضاء القافلة بخطبة الجمعة في المساجد الكبرى بالمحافظة.اقرأ أيضا: