للرجال فقط .. دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي

يحاولون كل شيء تقريبًا لعلاج مشاكل أدائهم، في حين يمكن علاج الحالة عن طريق تناول الحبوب، هناك طريقة أخرى للتغلب على هذه المشكلة من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

ويشير بحث جديد إلى أن الرجال الذين يتناولون الأطعمة التي تلتزم بشكل وثيق بالنظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​هم أقل عرضة لمواجهة مشكلة الضعف الجنسي، وتم الكشف عن ذلك في الدراسة التي قادها الدكتور سكوت آر. باو، الأستاذ المساعد في الطب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو لقياس مدى أهمية تناول نظام غذائي صحي.





بالنسبة للدراسة، درس فريق الباحثين البيانات التي تم جمعها سابقًا لمسح أجرته جامعة هارفارد، والذي تم إجراؤه على أكثر من 21000 رجل وجودة نظامهم الغذائي بعد كل أربع سنوات بين عامي 1986 و 2014.