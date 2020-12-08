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مرأة

للرجال فقط .. دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
دراسة تكشف عن أفضل
دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي
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حياة عبد العزيز
يعد الضعف الجنسي أحد التحديات الصحية الرئيسية للرجال، والمشكلة منتشرة جدًا في الأشخاص من جميع الفئات العمرية وتسببها عوامل مختلفة مثل الأدوية أو التدخين أو المخدرات أو الكحول، ويحاولون كل شيء تقريبًا لعلاج مشاكل أدائهم، في حين يمكن علاج الحالة عن طريق تناول الحبوب، هناك طريقة أخرى للتغلب على هذه المشكلة من خلال اتباع نظام غذائي صحي.

ووجد الباحثون مؤخرًا أن اتباع نوع معين من النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تحسين صحتك وعلاج مشكلة الضعف الجنسي.

ويشير بحث جديد إلى أن الرجال الذين يتناولون الأطعمة التي تلتزم بشكل وثيق بالنظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​هم أقل عرضة لمواجهة مشكلة الضعف الجنسي، وتم الكشف عن ذلك في الدراسة التي قادها الدكتور سكوت آر. باو، الأستاذ المساعد في الطب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو لقياس مدى أهمية تناول نظام غذائي صحي.

بالنسبة للدراسة، درس فريق الباحثين البيانات التي تم جمعها سابقًا لمسح أجرته جامعة هارفارد، والذي تم إجراؤه على أكثر من 21000 رجل وجودة نظامهم الغذائي بعد كل أربع سنوات بين عامي 1986 و 2014.

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في النهاية، وجد أن الرجال الذين كانت خياراتهم الغذائية قريبة من حمية البحر الأبيض المتوسط ​​لديهم فرص أقل للإصابة بضعف الانتصاب في أي عمر، وكان الرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا والذين اتبعوا نظامًا غذائيًا صحيًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة أقل عرضة للإصابة بضعف القدرة الجنسية.

وحسب موقع "timesofindia"، تم الإشادة بنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي لفوائده الصحية التي لا تعد ولا تحصى، نظرًا لفوائده الصحية الواعدة ، فقد تم تسميته على أنه النظام الغذائي الأكثر صحة لعام 2019ـ يعتمد النظام الغذائي المتوسطي على الأطعمة التقليدية التي اعتاد الأشخاص تناولها في البلدان القريبة من البحر الأبيض المتوسط ​​بما في ذلك اليونان وفرنسا وإيطاليا، وأساس هذا النظام الغذائي هو الخضار والفواكه والأعشاب والمكسرات والفاصوليا والحبوب الكاملة والدهون الصحية.



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