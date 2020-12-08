نشرة الصحة والمرأة.. صور تبرز جمال صابرين بعد تصدرها التريند.. ودراسة تكشف عن سبب الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم

نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبارا خاصة بالمرأة والصحة، في الساعات الماضية، وإليكم أبرز التفاصيل..
كشفت دراسة جديدة، أن ارتفاع ضغط الدم يشير إلى أن شيئًا ما قد نقص في الجسم وهو البوتاسيوم.
وأفادت بأن البوتاسيوم الموجود في الأطعمة التي نتناولها، يساعد الجسم على أداء وظائفه الحيوية، ليس أقلها مساعدة ضغط الدم.
تصدرت الفنانة صابرين مؤشر البحث جوجل، بعد أن أعلنت عن إصابتها بالفيروس التاجي كورونا.
وعلى الفور تفاعل الجمهور وعدد من المشاهير مع الفنانة صابرين، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالشفاء.
اكتشف عدد من العلماء، أن تناول مشروب معين يمكن أن يساعدك في تعلم مفاهيم جديدة أو حل المشكلات بشكل أسرع، وهذا المشروب هو- شوكولاتة ساخنة منزلية الصنع.
كشفت الأبحاث عن مشروب طبيعي يعمل على استعادة نمو الشعر والتخلص من التساقط، وهو مستخلص الحلبة.
تم ربط مستخلص بذور الحلبة، المشتق من عشبة صغيرة خضراء مورقة أصلها من الأجزاء الجنوبية من آسيا والبحر الأبيض المتوسط وتعتبر من المشروبات الشتوية الشهيرة، الذي تساعد على نمو الشعر.
يعد الضعف الجنسي أحد التحديات الصحية الرئيسية للرجال، والمشكلة منتشرة جدًا في الأشخاص من جميع الفئات العمرية وتسببها عوامل مختلفة مثل الأدوية أو التدخين أو المخدرات أو الكحول، ويحاولون كل شيء تقريبًا لعلاج مشاكل أدائهم، في حين يمكن علاج الحالة عن طريق تناول الحبوب، هناك طريقة أخرى للتغلب على هذه المشكلة من خلال اتباع نظام غذائي صحي.