متلايف تطلق خدمات التأمين المصرفي بالتعاون مع مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر

أعلنت شركة "متلايف لتأمينات الحياة، عن عقدها شراكة مع مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، تهدف من خلالها إطلاق حلول تأمينية شاملة تتماشى مع الخدمات البنكية التي يوفرها المصرف من خلال قنوات التسويق المختلفة وعلى رأسها شبكة فروعه التي تتخطي 60 فرع في جميع أنحاء الجمهورية.





وتقدم "متلايف لتأمينات الحياة" من خلال تلك الشراكة برامج متنوعة تتيح تغطيات تأمينية تلبي تطلعات العملاء حيث تشمل برامج التخطيط المالي لتغطية احتياجات العملاء المختلفة و منها ،خطط تعليم و زواج الأبناء، ، وخطط التقاعد ذلك بالإضافة إلى أن الشركة تتيح لعملاء المصرف إمكانية تصميم احتياجاتهم وخططهم الاستثمارية المستقبلية من خلال مجموعة واسعة من التغطيات الإضافية، مثل تأمين الحوادث الشخصية , تغطية اﻷﻣﺮاض اﻟﺨﻄﻴﺮة، و تغطية العجز الكلي أو الجزئي الدائم الناتج عن مرض أو حادث بالإضافة إلى الحصول على ميزة الرأي الطبي الثاني من إحدى أكبر مستشفيات العالم.. كما يسعى كل من "متلايف لتأمينات الحياة" ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر من خلال ذلك التعاون إلى مواكبة أحدث الاتجاهات والحلول في مجال التكنولوجيا المالية، والتي من شأنها دعم جهود المصرف لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.





وقال هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة "متلايف لتأمينات الحياة"، "إننا فخورين بذلك التعاون والذي نسعى من خلاله إلى تكريس خبراتنا في مجال تأمينات الحياة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية المخصصة، لجميع فئات عملاء مصرف أبو ظبي الإسلامي، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية والتي يتم تصميمها لتلائم تطلعاتهم الادخارية وترتقي بتجربة العملاء نحو آفاق جديدة. كما يعد مصرف أبو ظبي الإسلامي من المؤسسات التي لها سبق وتأثير واسع المدى في القطاع المصرفي، لذلك تؤكد تلك الشراكة على حجم التعاون بين شركات التأمين والبنوك في تقديم منتجات جديدة تتناسب مع تطلعات البنوك وعملائها المرتقبين كذلك."

من جانبه،قال السيد محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر:"إننا نعتز بالتعاون مع "متلايف لتأمينات الحياة"، والتي تعد أحد رواد صناعة التأمين في السوق المصرية، كما نتطلع للتوسع في مجالات تعاون أخرى في المستقبل مما يتيح لعملائنا الاستفادة من خطط تأمينية متنوعة. نسعى من خلال تلك الخطوة كذلك إلى تحقيق أهدافنا واستراتيجيتنا ولمواصلة جهودنا المستمرة لتقديم أفضل الخدمات التي تتماشى مع أحدث الحلول المالية والمصرفية التكنولوجية المبتكرة والتي تلائم عملائنا وتوفر لهم سبل الراحة، كما تفتح لهم مجالًا لتلبية تطلعاتهم المختلفة وتمكنهم من الاستفادة من المزيد من الخدمات باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وتوظيفها بالشكل الأمثل من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية."



