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رشا مجدى: القنوات الإخبارية العالمية كلها تتحدث عن زيارة الرئيس لباريس..فيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:54 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدى، إن القنوات الإخبارية العالمية كلها كانت تتحدث بالأمس عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الفرنسية باريس، لافتة  إلى أن الزيارة تأتى فى وقت غاية فى الأهمية خاصة وسط تحديات جائحة كورورنا والتحديات بشرق المتوسط.


وأضافت "رشا مجدي" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن منطقة شرق المتوسط عليها العين الآن بنسبة كبيرة، مشيرة إلى أنه تم عقد مؤتمر صحفى بالأمس بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسي وتحدث عن الموضوعات التى كانت محور المباحثات بينه وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وحملت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع الفرنسي "إيمانويل ماكرون" عقب انتهاء مباحثاتهما، العديد من الرسائل.

وجاء نص كلمة الرئيس السيسي: "الرئيس ماكرون .. أتوجه إليكم بخالص الشكر على دعوتكم الكريمة لإتمام زيارة الدولة إلى بلدكم الصديق كما أعرب عن تقديري لكرم الضيافة والحفاوة التي لقيناها منذ وصولنا إلى باريس وهو ما يؤكد على ما يجمع بين بلدينا من علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصداقة ممتدة على الأصعدة كافة وتوافر إرادة سياسية قوية للارتقاء بها إلى آفاق أرحب، حيث شهدت أوجه التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية خطوات نوعية في جميع المجالات: السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية كما يجرى التشاور والتنسيق بيننا بصورة منتظمة ودورية إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المتبادل إقليميًا ودوليًا".

وتابع: "لقد اتسمت محادثاتي مع صديقي الرئيس "ماكرون" بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول الكثير من الملفات والقضايا الثنائية والإقليمية حيث استعرضنا وبصورة تفصيلية كافة أواصر التعاون خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكيفية تطويرها لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين بلدينا التي شهدت كذلك قوة دفع واضحة في السنوات الأخيرة".

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