ماتوا بضربات أقوى الطائرات.. لماذا كانت 2019 جحيمًا على شعب أفغانستان؟

كشفت تقارير دولية أن مقتل المدنيين الأفغان في الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها "زاد بشكل كبير" منذ عام 2017 عندما خففت واشنطن معاييرها في تنفيذ الغارات وصعدت الهجمات على حركة طالبان، المتهمة الأولى بتأجيج الصراع والدمار في البلاد، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.





قالت نيتا سي كروفورد ، المدير المشارك لمشروع تكاليف الحرب في جامعة براون ، إن عدد المدنيين الذين يُقتلون سنويًا في الهجمات الجوية للولايات المتحدة وقوات التحالف ارتفع بنسبة 330 في المائة إلى حوالي 700 مدني في عام 2019.





وذكر التقرير الذي أعدته كروفورد وفريقها، أن عدد القتلى من المدنيين في عام 2019 يفوق أي عام آخر منذ بداية الحرب عام 2001.





وتراجعت الولايات المتحدة عن عدد الغارات الجوية التي كانت تقوم بها بعد إبرام اتفاق مع طالبان في فبراير 2020، لكن القوات المسلحة الأفغانية صعدت من حملتها على الجماعة، بالتزامن مع دخولها في محادثات مع المتمردين الذين يتبعون أيديولوجية متشددة.









وفقًا للأمم المتحدة ، قُتل ما لا يقل عن 32 ألف مدني وأصيب 60 ألفًا آخرين في العقد الماضي .





وقال التقرير إنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2020 قُتل 86 مدنيًا أفغانيًا وأصيب 103 آخرون في غارات جوية للقوات الجوية الأفغانية.





في الأشهر الثلاثة اللاحقة ، مع استمرار المحادثات الأفغانية مع طالبان في الدوحة ، ازداد عدد القتلى ، حيث قتل 70 مدنيا وجرح 90 آخرين.





و مع تسريع الولايات المتحدة لعمليات لسحب قواتها ، يشعر البعض بالقلق من أن طالبان قد تستغل الفرصة والمزيد من الضغط الحاصل على الحكومة وقواتها لتقوم بمزيدٍ من الهجمات الانتقامية.





وإن لم يكن هناك وقف لإطلاق النار ، فسيستمر كلا الجانبين في الحرب في محاولة لفرض الهيمنة خلال المفاوضات الجارية، وحتى ذلك فستستمر الخسائر في أرواح المدنيين .



