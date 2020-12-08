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بريطانيا تبدأ أكبر حملة تطعيم ضد كورونا من لقاح فايزر.. فيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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ياسمين القصاص
أفادت فضائية إكسترا نيوز، ببدء أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا، بعد تسلم مستشفى في جنوب لندن السبت أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا المطورة من قبل شركة فايزر الأمريكية ومخبر بيونتيك الألماني، بعد أيام من موافقة المملكة المتحدة على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ.

وتتسلم بريطانيا حوالي 800 ألف جرعة من اللقاح لبدء برنامج التطعيم اليوم الثلاثاء.

وتتطلب عملية نقل لقاح فايزر- بيونتيك تدابير لوجيستيكية معقدة لأن اللقاح يحتاج إلى تخزينه في درجات حرارة فائقة البرودة تفوق الـ 70 درجة مئوية تحت الصفر.

ويمكن للقاح أن يخزن بعد استلامه في الثلاجة العادية في درجة ما بين 2 و8 درجات مئوية (35.6 إلى 46.4 فهرنهايت)، لبضعة أيام قبل استخدامه، مما يعني أنه يمكن تخزينه محليًا.

وعند استلام اللقاح من طرف المراكز المخولة باستخدامه، يقوم العاملون بإزالة كميات الجليد التي يحفظ فيها اللقاح، وقد تستغرق هذه العملية بضع ساعات، قبل وقت إضافي آخر لتحضير اللقاح ليكون جاهزا لحقنه.

وحضرت بريطانيا استراتيجية خاصة لحملة التطعيم بلقاح كورونا، حيث تم تخصيص مراكز للتلقيح إلى جانب المستشفيات. وتم وضع مكاتب الأطباء المحليين ومراكز الرعاية الصحية المحلية الأخرى على أهبة الاستعداد لبدء تسليم اللقاح واستخدامه بداية من الأسبوع المقبل.

وتعتزم بريطانيا تجهيز مراكز آخرى في أجزاء أخرى من البلاد على مراحل بداية من شهر ديسمبر- كانون الأول الجاري والأشهر القادمة.

وأثبت في التجارب السريرية بحسب شركة فايزر ومخبر بيونتيك أن جرعة اللقاح فعالة بنسبة 95 بالمئة.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، أن لديها خطط لإيصال لقاح كورونا إلى عموم المملكة المتحدة، بعدما أثيرت المخاوف من عدم تلقي الكثير من المواطنين هذا التطعيم من الدفعة الأولى بسبب قلة الكمية.

وكشف رؤساء الصحة في بريطانيا، أن المملكة المتحدة ستتلقى ما يصل إلى أربعة ملايين جرعة من لقاح فايزر وبايونتك، قبل نهاية العام الجاري، حيث تبدأ المستشفيات في جميع أنحاء البلاد في تلقي الجرعات بدءًا من غد الثلاثاء.

وتبدأ بريطانيا تطعيم مواطنيها بلقاح فايزر في العشرات من المستشفيات اعتبارًا من اليوم وذلك مع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، والعاملين في الصحة الذين هم أكثر عرضة لخطر الوباء.
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