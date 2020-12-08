ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قمة نارية بين برشلونة ويوفنتوس بـ دوري أبطال أوروبا.. الليلة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:32 ص
رونالدو - ميسي
رونالدو - ميسي
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق برشلونة الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعد السقوط المفاجئ أمام قادش بهدفين مقابل هدف، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يعود ليونيل ميسي للمشاركة بصورة أساسية في مباراة اليوم، بعد استبعاده من آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا أمام دينامو كييف الأوكراني وفيرينكفاروسي المجري للراحة، بينما يفقد خدمات عثمان ديمبلي بسبب الإصابة.

وذكر نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أول أمس، الأحد، أن عثمان ديمبلي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن.

وأضاف بيان نادي برشلونة، أن عودة عثمان ديمبلي إلى التدريبات، تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

في المقابل يسعى يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو، للثأر من برشلونة، بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمامه في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة يوفنتوس لمواجهة برشلونة، بعد غيابه عن المباراة الماضية، بسبب إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده مع منتخب البرتغال منافسات دوري الأمم الأوروبي.

وضمن كل من برشلونة ويوفنتوس التأهل رسميا إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السابعة، بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، ويحل يوفنتوس ثانيا برصيد 12 نقطة، ودينامو كييف الأوكراني ثالثا بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن فيرينك فاروسي المجري متذيل الترتيب.

وتقام مباراة اليوم بين برشلونة ويوفنتوس بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة دوري أبطال أوروبا، دينامو كييف مع فرينك فاروسي المجري، في تمام العاشرة مساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بدون رونالدو.. يوفنتوس يبحث عن بداية مثالية في دوري الأبطال أمام دينامو كييف

دوري أبطال أوروبا.. كومان يعلن قائمة برشلونة لموقعة يوفنتوس

برشلونة يسعى لمواصلة انتصاراته أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

مدرب دينامو كييف لـ صدى البلد: مباراة برشلونة كانت قاسية.. وفرصنا قائمة في التأهل

دوري الأبطال.. برشلونة في مهمة تأمين الصدارة أمام دينامو كييف.. ويوفنتوس يستضيف فرينكفاروزي المجري

التشكيل المتوقع لمباراة دينامو كييف ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا الليلة

ترشيحاتنا

عنيفة وقصيرة المدى.. آثار جانبية جديدة للقاح موديرنا ضد كورونا

رمضان صبحي: شعار بيراميدز الجديد عاجبني .. والناس هنا بتبص لـ أوروبا

رسالة من ريال مدريد إلى النادي الأهلي بعد تتويجه بالتاسعة

خلال مناقشة تراخيص البناء.. وزير الإسكان: أمامنا فرصة ذهبية لضبط العمران ومضاعفة مساحة المعمور بمصر

هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو؟.. علي جمعة يجيب

علاج ظهور بقع بيضاء على الجلد.. والفرق بينها وبين البهاق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للرجال فقط .. دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي

"مراتي مدير عام"..قصة سيارة نافست شادية على بطولة الفيلم| صور

بعد تصدرها التريند .. صور تبرز جمال صابرين