تموين سوهاج يُحرر 56 قضية خلال حملات على المخابز والمحلات التجارية

دشنت مديرية التموين بمحافظة سوهاج حملة تموينية مُكبرة، لضبط الخارجين عن القانون والعاملين على مكاسبهم الشخصية، والأشخاص الذين استولوا على المال العام بقصد الكسب الغير مشروع، من أصحاب المخابز والمحلات التجارية، والجزارة وغيرها.









وأسفرت الحملة عن ضبط 56 مُخالفة قانونية في مجال التموين؛ وتحرير 56 محضرًا تموينيًا بما أسفر عنه الضبط، وكان بيانهم كالآتي:





وتم تحرير 7 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و5 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و3 قضايا عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، و5 قضايا توقف عن إنتاج الخبز اثناء مواعيد العمل، و11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و3 قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و5 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية. و2 قضية عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش، و7 قضية عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.



