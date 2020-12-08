هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو؟.. علي جمعة يجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن سجود السهو سُنة وليس فرضًا ومن تركه صحت صلاتُه، ومن فعله تزداد صلاته أجرًا.





وأضاف «عاشور» في فتوى له، أن سجود السهو شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان، موضحًا كيفيته بأنه عبرة عن سجدتين يسجدهما المصلى، قبل السلام.





واستشهد بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رواه مسلم.





هل تبطل الصلاة بترك سجود السهو؟