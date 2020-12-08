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حوادث

لليوم الثاني.. توافد الناخبين على لجان كفر الشيخ في جولة إعادة النواب

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 09:55 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
فتحت لجان الانتخابات بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أبوابها لليوم الثاني؛ لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب.

وتوافد عدد من الناخبين على اللجان الانتخابية، خاصة في قرى المرشحين، ملتزمين بارتداء الكمامات الطبية الواقية، في ضوء الإجراءات الاحترازية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتجرى الإعادة في محافظة كفر الشيخ، في الدوائر الأربعة، ويبلغ عدد مرشحي حزب مستقبل وطن الذين يخوضون جولة الإعادة، على مستوى المحافظة، 5  مرشحين، أما الوفد فيخوض جولة الإعادة بمرشحين فقط في الدائرة الأولى "كفر الشيخ"، وفي الدائرة الرابعة "دسوق".

ويخوض حزب الشعب الجمهوري جولة الإعادة بمرشحين اثنين فقط، في الدائرة الثانية "سيدي سالم"، والرابعة "دسوق"، ويبلغ عدد المرشحين المستقلين 11 مرشحًا.  

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قد شدد على تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، عقب انتهاء اليوم الأول، في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

ودعا محافظ كفر الشيخ، جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب 2020م والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا اتخاذ كل سبل الراحة للمواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

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