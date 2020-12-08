"عمل إذاعي جديد في رمضان ".. سمير إمام يبدأ ورشة كتابة "نمرة 2 يكسب"

بدأ الكاتب سمير إمام، ورشة كتابة مسلسله الإذاعي الجديد "نمرة 2 يكسب" الذي سيخوض به سباق دراما رمضان المقبل 2021، لصالح إحدى الإذاعات الخاصة.
وقال "إمام" في تصريحات صحفية": ن المسلسل درامي اجتماعي كوميدي، من إخراج أحمد غنيم ، ومن المقرر أن يقوم ببطولته نجمي من أبطال مسرح مصر فى بطولة مشتركة مع الفنان علاء مرسي، وجاري تسكين باقي أدوار العمل.
"ومسلسل نمرة 2 يكسب" عبارة عن حلقات منفصلة متصلة عن حواديت الشهر الكريم وذكريات هذا الشهر مع الفوازير ومسلسلات الكارتون مثل "فطوطة" و"بوجي وطمطم"، و"حواديت عمو فؤاد"، بالإضافة إلى الكاميرا الخفية.
يذكر أن سمير إمام مؤلف وسيناريست شارك في عدد من الورش الدرامية لعدد من المسلسلات المصرية كما يكتب مقال أسبوعي لأحد الصحف العربية الشهيرة.