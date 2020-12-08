ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بشرى سارة للعاملين المحالين إلى المعاش بجامعة قناة السويس

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
Advertisements
انجي هيبة
أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن مجلس جامعة القناة وافق على تخفيض نسبة الرسوم الدراسية لأبناء العاملين بالجامعة المحالين للمعاش المقيدين للدراسة بالمرحلة الجامعية الأولى والمتقدمين للتسجيل بمرحلة الدراسات العليا، وذلك تكريما للعاملين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الجامعة.

كما وافق رئيس الجامعة على منح أبناء العاملين المتوفين اثناء الخدمة تخفيضا للرسوم الدراسية؛  وذلك اعتبارا من العام الدراسى الحالي ٢٠٢٠_٢٠٢١، وذلك طبقا للضوابط والمعايير التى أقرها مجلس الجامعة.

وشكلت قرارات تخفيض الرسوم الدراسية البرامج المميزة والتقليدية لمرحلة البكالوريوس بنسبة ٥٠٪ لأبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أما ذوي الاحتياجات الخاصة فيتم إعفاؤهم من الرسوم بشكل كامل.

وعن البرامج المهنية بمرحلة الدراسات العليا فتمت الموافقة علي تخفيض ٥٠٪ للعاملين بالجامعة و٣٥ ٪ لأبناء العاملين، وأبناء أعضاء هيئة التدريس و٥٠٪ لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تقديم الدعم المعنوي والصحى لجميع العاملين بالجامعة الذين قدموا سنوات عمرهم الطويلة فى خدمة الجامعة، مشيرا إلى الموافقة على استقبال أصحاب المعاشات بطوارئ المستشفى الجامعي طوال أيام الأسبوع للعلاج. 

جدير بالذكر أن هذا القرار تم التصديق عليه خلال اجتماع رئيس الجامعة مع اللجنة النقابية للعاملين بجامعة القناة.

اقرأ أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مكافأة 600 جنيه للعاملين بجامعة الزقازيق بمناسبة المولد النبوي والعام الدراسي

رئيس جامعة بني سويف: تخفيض 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين و20% لباقي الطلاب

جامعة المنوفية: لا زيادة فى المصروفات الدراسية بالعام الجديد

تعرف على أبرز المزايا التى أقرتها وزارة التعليم للطلاب والمعلمين في العام الدراسي الجديد

منها أبناء شهداء الحرب على الإرهاب.. إعفاء 3 فئات من المصاريف بجامعة السويس

لأول مرة.. مكتب خدمة أسر الشهداء بجامعة القناة

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم8-12-2020

"مراتي مدير عام"..قصة سيارة نافست شادية على بطولة الفيلم| صور

دراسة تكشف عن سبب الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم

أدعية تقال للمريض من أجل الشفاء

القوات المسلحة: مقتل 40 تكفيريا شديدي الخطورة في عمليات بسيناء

القوات الجوية تدمر 21 عربة دفع رباعي محملة بالذخيرة قبل اختراقها الحدود الغربية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار سيارات إم جي MG اليوم في مصر .. صور

تويوتا تتعاون مع سوبارو لطرح سيارة SUV كهربائية جديدة..صور

للرجال فقط .. دراسة تكشف عن أفضل نظام غذائي