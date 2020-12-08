بشرى سارة للعاملين المحالين إلى المعاش بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن مجلس جامعة القناة وافق على تخفيض نسبة الرسوم الدراسية لأبناء العاملين بالجامعة المحالين للمعاش المقيدين للدراسة بالمرحلة الجامعية الأولى والمتقدمين للتسجيل بمرحلة الدراسات العليا، وذلك تكريما للعاملين الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الجامعة .





كما وافق رئيس الجامعة على منح أبناء العاملين المتوفين اثناء الخدمة تخفيضا للرسوم الدراسية؛ وذلك اعتبارا من العام الدراسى الحالي ٢٠٢٠_٢٠٢١، وذلك طبقا للضوابط والمعايير التى أقرها مجلس الجامعة.





وشكلت قرارات تخفيض الرسوم الدراسية البرامج المميزة والتقليدية لمرحلة البكالوريوس بنسبة ٥٠٪ لأبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، أما ذوي الاحتياجات الخاصة فيتم إعفاؤهم من الرسوم بشكل كامل.





وعن البرامج المهنية بمرحلة الدراسات العليا فتمت الموافقة علي تخفيض ٥٠٪ للعاملين بالجامعة و٣٥ ٪ لأبناء العاملين، وأبناء أعضاء هيئة التدريس و٥٠٪ لذوي الاحتياجات الخاصة.





وأكد رئيس الجامعة على أهمية تقديم الدعم المعنوي والصحى لجميع العاملين بالجامعة الذين قدموا سنوات عمرهم الطويلة فى خدمة الجامعة، مشيرا إلى الموافقة على استقبال أصحاب المعاشات بطوارئ المستشفى الجامعي طوال أيام الأسبوع للعلاج.





جدير بالذكر أن هذا القرار تم التصديق عليه خلال اجتماع رئيس الجامعة مع اللجنة النقابية للعاملين بجامعة القناة.





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