العناية الإلهية أنقذتنا| نائب يطالب بصيانة عاجلة لمحطات مياه كفر الشيخ بعد تسرب غاز الكلور





طالب النائب أشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتشكيل لجنة هندسية متخصصة؛ لمراجعة معايير الجودة والأمن والسلامة المهنية بجميع محطات مياه الشرب.





وقال، عبد الونيس، خلال بيان صحفي، إنه لابد من مراجعة معايير كافة شروط السلامة المهنية بمحطات مياه الشرب والتأكد من تطبيقها، مشيرًا إلى أن حادث تسرب غاز الكلور بمحطة مياه الشرب الرئيسية بمدينة كفر الشيخ كاد أن يتسبب في كارثة لولا تدخل العناية الإلهية لإنقاذ المواطنين من غاز الكلور السام والمميت.





وأضاف، عضو مجلس الشيوخ بكفر الشيخ، يجب على مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إجراء الصيانات اللازمة لمحطات مياه الشرب وفقًا للاشتراطات الهندسية والفنية والمواصفات القياسية، وليس إجراء الصيانات الروتينية الوهمية.





وكانت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الإثنين، أعلنت عن خروج 94 مواطنًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وذلك من إجمالي 106 حالات أُصيبت باختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بمحطة مياه الشرب بحي الزهور بمحافظة كفر الشيخ.



