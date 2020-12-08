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تدمير 159 عبوة ناسفة و5 أنفاق و32 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية.. فيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:08 ص
بيان القوات المسلحة
بيان القوات المسلحة
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ريهام فيكتور

أكدت القوات المسلحة فى بيان لها القبض على 1448 فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

 كما نجحت القوات المسلحة فَى تدمير 5 أنفاق في سيناء، وضبط 3 بندقيات آلية وواحده قناصة و 7 خزنة وجهاز لاسلكى تستخدمها العناصر الإرهابية وعدد من الهواتف المحمول وجوازات السفر، واكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسة وتدمير 32 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية .
 
و أكدت القوات المسلحة فى بيان لها اليوم، أنها تمكنت من رصد بؤر وتتبع وتدمير عددًا من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر الإرهابية ملجأ لها لتنفيذ مخططاتها وترويع الأرواح و المواطنين.

وأشارت فى البيان الذى عرضته فضائية إكسترا نيوز، إلى أنه أسفرت الجهود فى المدة من اول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر 2020 عن تحقيق النجاحات الاتية: استهداف وتدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ونتج عنها مقتل 25 فردًا تكفيريًا شديد الخطورة.
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