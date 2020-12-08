تدمير 159 عبوة ناسفة و5 أنفاق و32 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية.. فيديو





أكدت القوات المسلحة فى بيان لها القبض على 1448 فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي





كما نجحت القوات المسلحة فَى تدمير 5 أنفاق في سيناء، وضبط 3 بندقيات آلية وواحده قناصة و 7 خزنة وجهاز لاسلكى تستخدمها العناصر الإرهابية وعدد من الهواتف المحمول وجوازات السفر، واكتشاف وتدمير 159 عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسة وتدمير 32 دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية .

و أكدت القوات المسلحة فى بيان لها اليوم، أنها تمكنت من رصد بؤر وتتبع وتدمير عددًا من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر الإرهابية ملجأ لها لتنفيذ مخططاتها وترويع الأرواح و المواطنين.





وأشارت فى البيان الذى عرضته فضائية إكسترا نيوز، إلى أنه أسفرت الجهود فى المدة من اول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر 2020 عن تحقيق النجاحات الاتية: استهداف وتدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ونتج عنها مقتل 25 فردًا تكفيريًا شديد الخطورة.