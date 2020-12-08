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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة برشلونة ضد يوفنتوس والقناة الناقلة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
رونالدو وميسي
رونالدو وميسي
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محمد السعيد
يستضيف فريق برشلونة نظيره يوفنتوس، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد يوفنتوس والقناة الناقلة:

وتقام مباراة برشلونة ضد يوفنتوس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق حفيظ دراجي.

برشلونة ضد يوفنتوس:

ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعد السقوط المفاجئ أمام قادش بهدفين مقابل هدف، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يعود ليونيل ميسي للمشاركة بصورة أساسية في مباراة اليوم، بعداستبعاده من آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا أمام دينامو كييف الأوكراني وفيرينكفاروسي المجري للراحة، بينما يفقد خدمات عثمان ديمبلي بسبب الإصابة.

وذكر نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أول أمس، الأحد، أن عثمان ديمبلي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن.

وأضاف بيان نادي برشلونة، أن عودة عثمان ديمبلي إلى التدريبات، تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

في المقابل يسعى يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو، للثأر من برشلونة، بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، بعد الخسارة أمامه في لقاء الذهاب بهدفين دون رد.

ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة يوفنتوس لمواجهة برشلونة، بعد غيابه عن المباراة الماضية، بسبب إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده مع منتخب البرتغال منافسات دوري الأمم الأوروبي.

وضمن كل من برشلونة ويوفنتوس التأهل رسميا إلى دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب برشلونة ويوفنتوس:
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة السابعة، بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، ويحل يوفنتوس ثانيا برصيد 12 نقطة، ودينامو كييف الأوكراني ثالثا بنقطة وحيدة، بفارق الأهداف عن فيرينكفاروسي المجري متذيل الترتيب.

غياب الجماهير:
وستقام مباراة اليوم بين برشلونة ويوفنتوس بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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