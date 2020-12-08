القوات المسلحة: إلقاء القبض على 12 فردًا تكفيريًا واتخاذ الإجراءات القانونية.. فيديو

أكدت القوات المسلحة فى بيان لها، أنها تمكنت من رصد بؤر وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر الإرهابية ملجأ لها لتنفيذ مخططاتها وترويع الأرواح والمواطنين.





وأشارت فى البيان الذى عرضته فضائية اكسترا نيوز، إلى أنه اسفرت الجهود فى المدة من اول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر 2020 عن تحقيق النجاحات الآتية، ونجحت القوات الجوية فى استهداف وتدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ونتج عنها مقتل 25 فردًا تكفيريًا شديد الخطورة.





وأفاد المتحدث العسكرى خلال حديثه بالبيان، أنه تم القاء القبض على 12 فردًا تكفيريًا واتخاذ الإجراءات القانونية، كما واصلت القوات البحرية جهودها على كافة الاتجاهات الاستيراتيجية للدولة وتأمين المياه الإقليمية المصرية فى البحرين الأحمر والمتوسط.





ونجحت القوات المسلحة بالتنسيق مع قوات حرس الحدود برصد واستهداف وتدمير 21 عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.



