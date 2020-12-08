347 ألف| إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات يومي بكورونا منذ 3 أشهر

أفاد موقع i24NEWS الإسرائيلي اليوم الثلاثاء،بأن وزارة الصحة الاسرائيلية أعلنت عن تسجيل 1,837 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد وهو المعدل الأعلى منذ منتصف شهر اكتوبر الماضي، إذ جاءت بعد إجراء فحوصات لـ 66 ألف شخص للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نسبة النتائج الايجابية منها 2,8%.





ووفقا للمعطيات فإن 315 حالتهم خطيرة من بينهم 107 مرضى يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، وهناك 93 مريضا توصف حالتهم بالمتوسطة.





وفي اسرائيل حاليا توجد 13,949 اصابة نشطة بالفيروس، من بينها 562 يتواجدون في المستشفيات لتلقي العلاج، واجمالي الوفيات بلغ منذ بداية تفشي الفيروس ولغاية اليوم 2,924 حالة وفاة.





وقالت الوزارة، إن اجمالي عدد المصابين بكورونا في إسرائيل ارتفع الى 347,331 إصابة، بينهم 13,949 حالة نشطة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الى 2924 حالة.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، بأن كابينت الكورونا صادق الليلة، على فرض اغلاق ليلي في جميع أنحاء البلاد، اعتبارا من مساء اليوم، وذلك للحد من تفشي الوباء.

وذكرت القناة الـ12 العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية، ستحدد في جلستها اليوم، مواعيد وساعات الإغلاق الليلي، بدون أن يؤثر ذلك على حق التظاهر.





وفي محاولة للحد من ارتفاع عدد الاصابات، قرر المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (الكابينيت) فرض اغلاق ليلي في كل أنحاء اسرائيل لمدة ثلاثة اسابيع، يبدأ من يوم الأربعاء ويستمر حتى 2 يناير القادم ويشمل فرض قيود على حركة المواطنين، وستحدد جلسة الحكومة اليوم ساعة بدء الاغلاق ونهايته يوميا والقيود التي ستفرض في اطاره.