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أخبار العالم

وصول وزير الخارجية السعودي إلى السودان لبحث سبل دعم المملكة للخرطوم

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:16 ص
في مطار الخرطوك
في مطار الخرطوك
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محمد علي
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى الخرطوم اليوم، حيث سيقابل قادة السودان، في  زيارة رسمية قالت وسائل الإعلام أنها ستكون ليومٍ واحد.

 ويأتي ذلك في إطار العلاقات العربية المشتركة والدعم السعودية للسودان، للاطلاع على آخر المستجدات في البلد العربي، وفق ما أوردت صحف سعودية وسودانية.

ووفق ما أوردت وكالة أنباء السودان الرسمية "سونا"، فإن الأمير بن فرحان،  سيجري مباحثات مع نظيره السوداني عمر قمر الدين، لبحث  العلاقات الثنائية بين البلدين واتفاق السلام الذي تم توقيعه مؤخرًا بجوبا في دولة جنوب السودان، وسبل دعمه وتأكيده، بما يحقق مصلحة الشعب السوداني.

وخلال الزياة للمسئول السعودي البارز،  سيلتقي الوزير بن فرحان،  رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.


وزير الخارجية السعودي وزير الخارجية السعودي
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