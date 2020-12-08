القوات المسلحة تعلن ضبط 1448 فردا قبل محاولتهم الهجرة غير الشرعية

أكدت القوات المسلحة أنها تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر الإرهابية ملجأ لها لتنفيذ مخططاتها وترويع الأرواح والمواطنين.









وأشارت في بيان لها اليوم إلى أن قوات حرس الحدود كثفت من اجراءاتها الامنية على كافة الاتجاهات والمعابر الحدودية ، مما أسفر عن ضبط 149 ألف قطعة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية ، وضبط عدد 7 بندقية مختلفة الأعيرة .









وأضاف البيان انه تم أيضا ضبط 160 خزنة أنواع مختلفة ، وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة ، والقبض على 1448 فردًا حاولوا التسلل كهجرة غير شرعية ، وضبط 39 عربة دفع رباعى أثناء محاولتها اختراق الحدود ، وضبط وتدمير 5 أنفاق فى الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى.





وأفاد بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء ، والقضاء على 56 مزرعة بانجو بإجمالى 66 فدانا، والقضاء على 90 مزرعة هيدرو بإجمالى 101 فدان.







