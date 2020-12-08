لجهودها في العمل التطوعي.. وزيرة التضامن تكرم مقرر لجنة خدمة المجتمع بجامعة الأزهر

كرّمت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين رياض مقررة لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر شام علي نتيجة جهودها في مجال العمل التطوعي، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتطوع ٢٠٢٠.

وشاركت مقررة لجنة خدمة المجتمع مع وفد من جامعة الأزهر في فعاليات اليوم العالمي بحضور د. خلود حسام عميد كلية التجارة بنات بأسيوط، والذي شعد عقد مجموعة من البرامج التي ألقت الضوء على أهمية العمل التطوعي ودوره في الارتقاء بالمجتمع وتحقيق معدلات التنمية.

كما كرمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مجموعةً من شباب الباحثين في كلية الطب البشري بجامعة الأزهر، ممن اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، وبرنامج المدربين (T2T) لكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية.

وأشادت وزيرة الصحة والسكان بجهود أطباء وطبيبات جامعة الأزهر، والتي تجلت خلال جائحة فيروس كورونا، التي ضربت جميع دول العالم في مطلع العام الجاري، وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن مقدمي الخدمة الطبية من أهم الركائز الأساسية لتحقيق أعلى مستوى من الرعاية الطبية في مصر.

وأكدت الوزيرة أن خريجي برنامج هارفارد مؤهلون وفقًا لأحدث نظم الأبحاث الإكلينيكية، وأعلى معايير التدريب والتعليم الطبي على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن المكرمين الذين تم تكريمهم في برنامج جامعة هارفارد الأمريكية ضم كلًّا من:

-الدكتور شادي محمود عطية.

-الدكتور محمد عبد الخالق البرعي.

-الدكتور محمد إبراهيم أبو السعود .

-الدكتور أحمد إسماعيل حمودة.

-الدكتور إبراهيم عبد المنعم مندور.

-الدكتورة مني سيد .

-الدكتورة هند جمال قطب.