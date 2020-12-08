شاهد| لحظة استهداف وتدمير 6 عربات دفع رباعى مفخخة تستخدمها العناصر التكفيرية

أكدت القوات المسلحة فى بيان لها، أنها تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الارهابية التى تتخذها العناصر الارهابية ملجأ لها لتنفيذ مخططاتها وترويع الأرواح والمواطنين.





وعرض البيان المصور فيديو يظهر فيه لحظة استهداف وتدمير 6 عربات دفع رباعى مفخخة تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.





وأشارت فى البيان الذى عرضته فضائية اكسترا نيوز، إلى أنه اسفرت الجهود فى المدة من اول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر 2020 عن تحقيق النجاحات الاتية، استهداف وتدمير 437 وكرا وملجأ ومخزنا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ونتج عنها مقتل 25 فردًا تكفيريًا شديد الخطورة.





وأفاد أنه تم القاء القبض على 12 فردًا تكفيريًا واتخاذ الإجراءات القانونية، كما واصلت القوات البحرية جهودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وتأمين المياه الاقليمية المصرية فى البحرين الاحمر والمتوسط.





ونجحت القوات المسلحة بالتنسيق مع قوات حرس الحدود برصد واستهداف وتدمير 21 عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها اختراق الحدود الغربية.



