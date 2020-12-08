ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

زوجة جاستين بيبر تشارك جمهورها مشاكل بشرتها "صور"

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:30 م
زوجة جاستين بيبر
زوجة جاستين بيبر
Advertisements
شروق ابراهيم
بكل جرأة ، تحدثت عارضة الازياء الامريكية هايلي بالدوين عن المشاكل التى تواجهها بشرتها دون الشعور بالخجل.

ونشرت هايلي بالدوين عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لوجهها ومليء بالحبوب، معلقة بأنها منذ فترة تعاني من مرض جلدي ولكن اصبح يحارب بشرتها بشرسة وأدى إلى ظهور حبوب في جبينها وحول عينيها. 

ورغم مرور عامين على زواج المغني الكندي جاستين بيبر من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، إلا أن جمهوره ما زال يعيش على امل العودة إلى حبيبته السابقة وحب حياته سيلينا جوميز. 

وتداول جمهور جاستين بيبر صورة لتاتو جديد رسمه المغني الكندي على رقبته ، مشيرين الى انه تحية منه لحبيبته سيلينا جوميز التي عاش معها قصة حب لأكثر من 8 سنوات.  

وقامت سيلينا جوميز بتصرف غريب أثار تعجب جمهورها بقيامها بمنح علامة إعجاب "لايك" لإحدى صور حبيبها السابق جاستين بيبر بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لتعبر بهذا التصرف أنها مازالت تكن له مشاعر خاصة.

وبمجرد بدء انتشار هذا الأمر بين جمهور سيلينا جوميز، حذفت المغنية الأمريكية علامات الإعجاب لتقوم زوجة جاستين بيبر، هايلي بالدوين بمنح زوجها علامة إعجاب على تلك الصورة لتثبت أنها تتابع كل تصرفات سيلينا جوميز وتضعها تحت الملاحظة. 

وفي أكتوبر الماضي، طرحت سيلينا جوميز أغنية lose you to love me ، وازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن أن تلك الأغنية التي تعني " خسرت نفسي كي أحبك" موجهة إليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما. 

وكتبت سيلينا جوميز عن الأغنية، "هذه الأغنية من وحي أشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح ألبومي الأخير، أتمنى أن يشعر الناس بالأمل وأن يعرفوا كيف يخرجون الجانب القوي منهم". 

وقال جمهور جاستين بيبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إن توقيت الأغنية بعد مرور أسابيع قليلة على حفل زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، مشيرين إلى أن سيلينا جوميز تعبر عن معاناتها بعد انفصالها عن جاستين بيبر وزواجه من غيرها.
زوجة جاستين بيبر تشارك جمهورها مشاكل بشرتها "صور"
زوجة جاستين بيبر تشارك جمهورها مشاكل بشرتها "صور"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كليب ice cream لـ سيلينا جوميز و black pink يقترب من 300 مليون مشاهدة .. فيديو

بسبب سيلينا جوميز .. تاتو جاستين بيبر يضعه في مأزق

كليب Ice cream لـ سيلينا جوميز يحقق 322 مليون مشاهدة.. فيديو

كليب Ice cream لـ سيلينا جوميز يقترب من 340 مليون مشاهدة.. فيديو

كليب ice cream لسيلينا جوميز و black pink يحقق 271 مليون مشاهدة

كليب ice cream لـ سيلينا جوميز و black pink يقترب من 400 مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

ترقب في الأهلي لقرار كاف بشأن موعد السوبر الافريقي

سارة عصام لـ صدى البلد: ضحيت كثيرا من أجل حلم العالمية .. قرار الرئيس السيسي أثلج قلبي.. وهذه رسالتي للمصريين

ماذا فعلت لأستحق ذلك؟ ساركوزي يعلق على محاكمته بتهمة الفساد

تشمل النبيذ.. الإمارات توقع اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد منتجات المستوطنات

الأهلي ينافس برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ على جائزة نادي القرن الـ 21

إلبس الكمامة وتعالى| دكتورة جامعية تتسبب فى وفاة طالب مصاب كورونا

Advertisements

الأجواء رائعة الآن.. طلب جديد لـ شوبير من محمود الخطيب بشأن نادي الزمالك

إلبس الكمامة وتعالى| دكتورة جامعية تتسبب فى وفاة طالب مصاب كورونا

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا

الأزمة تتصاعد ..قطر تهدد الكاف بسبب مباراة الأهلى ونهضة البركان فى السوبر الإفريقي

تصل لـ2 مليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفة قانون التبرع بالدم وتجميع البلازما

احتساب مجموع الـ 3 سنوات.. الوزراء يقر النظام التراكمي على الثانوية العامة

شكرا لـ الموساد.. شاهد رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه التحية لمخابرات تل أبيب

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار ورياح على 13 منطقة بالجمهورية

أخبار الرياضة.. عرض مفاجأة للشناوي ومصطفى محمد.. وريال مدريد يغازل الأهلي برسالة.. وإبراهيم حسن يهاجم بدر بانون

القوات الجوية تدمر 21 عربة دفع رباعي محملة بالذخيرة قبل اختراقها الحدود الغربية

تصاعد ألسنة لهب.. سر خروج النار من باطن الأرض في الوادي الجديد.. فيديو

سعر الذهب اليوم 8-12-2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. صور تبرز جمال صابرين بعد تصدرها التريند.. ودراسة تكشف عن سبب الإصابة بـ ارتفاع ضغط الدم

مسنة كفيفة على كرسي متحرك في انتخابات الإعادة بطور سيناء: عاوزة البلد تبقى إيجابية

شاهد.. نيسان قشقاي nissan qashqai 2021 الشكل الجديد من الداخل قبل طرحها رسميا