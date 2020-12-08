ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إقبال السيدات بطور سيناء وتوافد أبناء القبائل في رأس سدر على انتخابات النواب

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:47 م
اقبال من السيدات
اقبال من السيدات في طور سيناء وتوافد ابناء القبائل في راس سد
Advertisements
ايمن محمد
شهدت لجان الانتخابات جولة الإعادة  لمجلس النواب بدائرة طور سيناء  ومدن خليج السويس إقبال من السيدات في مدينة طور سيناء  وتوافد كبير من أبناء القبائل بمدينة رأس سدر.

حيث تجرى الإعادة بين المرشح غريب حسان عضو مجلس الشعب لمدة ثلاث دورات  برلمانيه وبين المرشح حميد سليمان ابو بريك  مرشح حزب مستقبل وطن والمرشحان ينتميان لقبيلة المزينة المنتشرة في كل مدن ووديان جنوب سيناء.

وقد رصدت كاميرا "صدى البلد" تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتواجد أمني في محيط اللجان وقد تم غلق الشوارع المؤدية للجان الانتخابات لتنظيم عملية الدخول.

وقالت دعاء حمدي ممثلة ذوي الاحتياجات الخاصة إن هناك مشاركة كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة وفرسان الإرادة في جنوب سيناء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة بدائرة طور سيناء مشيرا إلى أن ذوي القدرات الخاصة والمعاقين يعولون علي المجلس الجديد استكمال القوانين التي تخدمهم وطالبت حمدي  جميع ذوي الإعاقة بالنزول والمشاركة في انتخابات البرلمان  في جولة الإعادة.

وقد توافد ابناء القبائل في مدينة راس سدر للنزول والمشاركة في جولة الإعادة بعد الحشد الذي قام به حزب مستقبل وطن ونواب الحزب لصالح مرشح الحزب حميد سليمان ابو بريك.


وفي سياق متصل قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وبكل حيادية ونزاهة وشفافية.

وشدد فودة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والتباعد بين الناخبين.

ومن ناحية أخرى يحاول أنصار المرشحين في جولة الإعادة حشد أكبر عدد من  الناخبين في اليوم الثاني الانتخابات وذلك من خلال نقل الناخبين للجان أو الحشد على مواقع التواصل الاجتماعي.
إقبال السيدات بطور سيناء وتوافد أبناء القبائل في رأس سدر على انتخابات النواب
إقبال السيدات بطور سيناء وتوافد أبناء القبائل في رأس سدر على انتخابات النواب
إقبال السيدات بطور سيناء وتوافد أبناء القبائل في رأس سدر على انتخابات النواب
إقبال السيدات بطور سيناء وتوافد أبناء القبائل في رأس سدر على انتخابات النواب
إقبال السيدات بطور سيناء وتوافد أبناء القبائل في رأس سدر على انتخابات النواب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

طور سيناء.. تجهيز المقرات الانتخابية استعدادا لجولة الإعادة على مقاعد برلمان 2020

ذكرى استشهاد القديسة كاترينا.. محافظ جنوب سيناء يقدم هدايا لرهبان وراهبات دير سانت كاترين

وسط إجراءات احترازية.. إقبال من السيدات في جولة الإعادة بطور سيناء

نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.. فودة يتفقد لجان انتخابات جولة الإعادة بطور سيناء

وكيل صحة جنوب سيناء: نطبق الإجراءات الاحترازية في لجان الانتخابات .. شاهد

مجلس النواب.. محافظ جنوب سيناء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان الانتخابات

ترشيحاتنا

مصرع عريس وشقيقته وحماته فى حادث تصادم بالدقهلية

أدعية تقال للمريض من أجل الشفاء

قمة برشلونة ويوفنتوس.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

سعر الدولار في البنوك اليوم8-12-2020

تفعلها اليوم.. أول دولة في العالم تبدأ تطعيم شعبها بفيروس كورونا

جلسة جديدة بين وزير الرياضة ولجنة الزمالك اليوم

Advertisements

الأجواء رائعة الآن.. طلب جديد لـ شوبير من محمود الخطيب بشأن نادي الزمالك

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا

إلبس الكمامة وتعالى| دكتورة جامعية تتسبب فى وفاة طالب مصاب كورونا

القوات الجوية تدمر 21 عربة دفع رباعي محملة بالذخيرة قبل اختراقها الحدود الغربية

شكرا لـ الموساد.. شاهد رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه التحية لمخابرات تل أبيب

أخبار الرياضة.. عرض مفاجأة للشناوي ومصطفى محمد.. وريال مدريد يغازل الأهلي برسالة.. وإبراهيم حسن يهاجم بدر بانون

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار ورياح على 13 منطقة بالجمهورية

تفعلها اليوم.. أول دولة في العالم تبدأ تطعيم شعبها بفيروس كورونا

سعر الذهب اليوم 8-12-2020

ميرور البريطانية تبرز تصريحات محمد الشناوي بشأن رفضه الانتقال إلى ليفربول

لبحث استعدادات السيول ومستجدات كورونا.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

جلسة جديدة بين وزير الرياضة ولجنة الزمالك اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات مرسيدس مايباخ mercedes s560 maybach في مصر.. صور

دراسة: المراهقون أكثر عرضة للاكتئاب بسبب المظهر الجسدي

قائمة أسعار سيارات إم جي MG اليوم في مصر .. صور