إقبال السيدات بطور سيناء وتوافد أبناء القبائل في رأس سدر على انتخابات النواب

شهدت لجان الانتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب بدائرة طور سيناء ومدن خليج السويس إقبال من السيدات في مدينة طور سيناء وتوافد كبير من أبناء القبائل بمدينة رأس سدر.





حيث تجرى الإعادة بين المرشح غريب حسان عضو مجلس الشعب لمدة ثلاث دورات برلمانيه وبين المرشح حميد سليمان ابو بريك مرشح حزب مستقبل وطن والمرشحان ينتميان لقبيلة المزينة المنتشرة في كل مدن ووديان جنوب سيناء.





وقد رصدت كاميرا "صدى البلد" تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وتواجد أمني في محيط اللجان وقد تم غلق الشوارع المؤدية للجان الانتخابات لتنظيم عملية الدخول.





وقالت دعاء حمدي ممثلة ذوي الاحتياجات الخاصة إن هناك مشاركة كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة وفرسان الإرادة في جنوب سيناء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة بدائرة طور سيناء مشيرا إلى أن ذوي القدرات الخاصة والمعاقين يعولون علي المجلس الجديد استكمال القوانين التي تخدمهم وطالبت حمدي جميع ذوي الإعاقة بالنزول والمشاركة في انتخابات البرلمان في جولة الإعادة.





وقد توافد ابناء القبائل في مدينة راس سدر للنزول والمشاركة في جولة الإعادة بعد الحشد الذي قام به حزب مستقبل وطن ونواب الحزب لصالح مرشح الحزب حميد سليمان ابو بريك.









وفي سياق متصل قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جميع الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وبكل حيادية ونزاهة وشفافية.





وشدد فودة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والتباعد بين الناخبين.



