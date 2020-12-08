ضبط حداد متهم بقتل صديقه بطلق ناري بالخطأ في الشرقية

لقى شاب بقرية أزولين التابعة لمركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، مصرعه متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالصدر، واتهمت أسرته صديقه "حداد" بالتسبب فى إصابته وتم ضبط المتهم وإحالته الي نيابة الحسينية وجاري تحرير محضر بالواقعة.





تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى الحسينية بوصول" شحاتة م " 25 سنة مقيم أزولين دائرة المركز، جثة هامدة متأثرا بإصابته بطلق خرطوش بالصدر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

أقرأ ايضا:

ضبط صاحب مزرعة موالح و3 آخرين عقب قتلهم مسجل خطر بمنيا القمح

فيما أكدت التحريات انه بسؤال أسرة المجنى عليه اتهموا" محمود م " 25 سنة حداد، بالتسبب فى وفاته بطريق الخطأ.

فيما تمكنت الأجهزة الامنية بمركز شرطة الحسينية من ضبط المتهم والتحفظ على السلاح، وبسؤاله أنكر الواقعة، وأكد انه أثناء تواجده خلف المجني عليه على دراجة بخارية وكان بحوزته فرد خرطوش وأثناء محاولة المجنى عليه تجربته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ، أودت بحياته، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وعلي جانب أخر فقد قررت النيابة العامة لمركز ومدينة منيا القمح حبس 3 مسجلين خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات علي خلفية ضبطهم إثناء محاولتهم سرقة برتقال من إحدي مزارع الموالح بقرية الربعماية دائرة المركز.

فيما لقي مسجل خطر بمركز منيا القمح بالشرقية،مصرعه، اليوم، وأصيب صديقه على يد عدد من الأهالى اثناء محاولتهم سرقة مزرعة برتقال بقرية الربعماية بمنيا القمح وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد ورد بلاغا بوصول" السيد ج" 36 سنة مسجل شقى خطر سرقات عامة، ومقيم قرية الربعماية جثة هامدة نتيجة تعرضه لضرب مبرح بجميع أنحاء الجسد.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح وتبين انه أثناء قيام المتوفى يرافقة 3 آخرين ممن لهم معلومات جنائية فى مجال السرقات، بالتوجه بتروسيكل بدون لوحات معدنية وبحوزتهم فرد خرطوش، لسرقة برتقال من مزرعة موالح بقرية الربعماية، قام أصحاب المزرعة ومعهم عدد من الأهالى بالتعدى عليهم بالضرب المبرح،و أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة" عمرو ال " 30 سنة عاطل مقيم التلين، سبق اتهامه فى قضايا سرقة، بكسور وكدمات، وتم التحفظ على 2 أخرين

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 42918 جنح مركز شرطة منيا القمح لسنة 2020، وتباشر النيابة العامة التحقيق مع باقى المتهمين