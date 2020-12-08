تدريبات لتفعيل التنمية المهنية لمسئولي التربية البيئية والسكانية والصحية بالمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار التنمية المهنية لمسئولي التربية البيئية والسكانية والصحية بالمدارس والادارات التعليمية ، فقد تم رفع الحقيبة التدريبية الخاصة بموضوع التغذية الصحية على رابط الادارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بالموقع الرسمي للوزارة.









وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب أرسلته للمديريات : تتكون الحقيبة التدريبية المشار إليها ، من دليل مدرب و دليل متدرب و عدد 4 عروض تقديمية تتناول الموضوعات التالية :





-الصحة المدرسية والتثقيف الصحي

- الامراض المعدية

- التغذية البيئة المدرسية





وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع المديريات بضرورة تحميل المادة التدريبية المشار إليها من موقع الوزارة ، واستخدامها في تدريب مسئولي التربية البيئية والسكانية والصحية بالمدارس ، والإدارات التعليمية على موضوع التغذية الصحية ، مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد





وعلى جانب آخر .. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يتم فتح باب التسجيل للتقدم للتدريبات اللازمة لنقل وتسكين شاغلي وظائف التعليم إلى وظائف المعلمين او ما يقابلها ، على الموقع الالكتروني لـ الاكاديمية المهنية للمعلمين بداية من 15 ديسمبر 2020 حتى 15 مارس 2021.

ويتقدم للتسجيل لتدريبات النقل إلى إحدى وظائف المعلمين المنصوص عليها في قانون التعليم في المادة رقم 71 ، اعضاء هيئة التعليم الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007 والذين لم يسبق لهم النقل.





كما يتقدم للتسجيل لتدريبات النقل إلى وظائف المعلمين المنصوص عليها في المادة 71 من قانون التعليم والمضافة بالقانون 155 لسنة 2007 الشاغلون لوظائف تعليمية بعد صدور القانون 155 لسنة 2007 كل من امضى سنتين على الاقل في تعيينه على وظيفة معلم مساعد تغيين او اوائل لخريجين المعينون (حاصل على الدرجة المالية الثالثة في 31 ديسمبر 2018وما قبلها ) ، على أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب او مؤهل عال منااسب بالاضافة إلى شهادة دبلوم عام في التربية.





ويشترط أن يكون المتقدم للتسجيل على رأس العمل ، ولا يجوز تسجيل المعار أو المرخص له اجازة بدون أجر إلا بعد عودته من الإعارة أو الإجازة ويتعين على إدارة شئون العاملين وإدارة الاحصاء بالادارات التعليمية والمديريات مراجعة ذلك من واقع ملف خدمة المعلم / الاخصائي.