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اقتصاد

تعيين هشام جاد الله رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لـ أوراسكوم بيراميدز

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:51 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى


 

 أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ش.م.م. عن تولي المهندس هشام جادالله منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية التابعة للشركة، وذلك خلفًا لـ أشرف حليم والذي تقدم باستقالته من مهام منصبه بالشركة ليلتحق بمنصب العضو المنتدب لإحدى الجامعات الإنجليزية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

يعد هشام جادالله أحد الأعضاء الأساسيين بالفريق الإداري بتطوير وتشغيل المشاريع لأوراسكوم للاستثمار القابضة، والتي شغل فيها مواقع قيادية مختلفة على مدار عدة سنوات، كما شغل قبل ذلك منصب رئيس العمليات التجارية والتقنية في آسيا وإفريقيا وكندا في شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة ومن بعدها شركة فيمبلكوم العالمية. 

 

يتمتع المهندس هشام جادالله بخبرة إدارية طويلة تصل لـ 22 عام في مجالات تطوير الأعمال والاستشارات الإقتصادية والإستراتيجية التقنية والتجارية بالإضافة لخبرة عملية واسعة في الإتصالات والبنية التحتية، حيث اكتسب خبرات متنوعة في المجالين الهندسي والإداري منذ بداية مسيرته المهنية في دار الهندسة ثم فودافون. هذا بجانب إمتلاكه لخبرات واسعة في قطاع الخدمات العامة.

 

تجدر الإشارة إلى إمتلاك جاد الله لخبرة ممتدة في العمل الحكومي بجانب خبرته في إدارة الأعمال علي مستوي القطاع الخاص، إذ شغل منصب مستشار لوزير النقل المصري، حيث قام بتقييم وتصحيح المشاريع الإستراتيجية للوزارة والإشراف عليها. 

 

حصل جادالله على درجتي البكالوريوس  والماجستير في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة، وأتم الجزء الأول والثاني من برنامج الدكتوراة في الهندسة المدنية بجامعة القاهرة، كما حصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية RITI وماستريخت للإدارة، القاهرة، London Business School and Senior Executive Program (Harvard).

 

وقد علق المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة قائلًا: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر أشرف حليم على عمله الجاد وتفانيه في خدمة المجموعة على مدار السنين وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في المستقبل. كما أتمنى لهشام النجاح في هذا التحدي الجديد. وأنا علي ثقة في قدرته على قيادة فريق العمل لتنفيذ خطتنا الطموحة للانتهاء من مشروع  تطوير وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة علي أفضل وجه وبشكل يليق بحضارة مصر العظيمة، وأتمني له التوفيق في منصبه الجديد."

 

و قال هشام جادالله: "أود أن أشكر المهندس نجيب ساويرس ومجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار على وضع ثقتهم الغالية في لتولي هذه المهمة، وأنا أتطلع للعمل مع فريق الشركة ومع قيادات وزارة السياحة والآثار من  أجل إنجاح  هذا المشروع الطموح، الذي يستند لرؤية مشتركة بين الحكومة المصرية ومجموعة أوراسكوم، التي تدرك أهمية العمل علي إبراز القوة الناعمة لمصر بما يليق بها من مكانة رائدة إقليميًا ودوليًا، والذي يؤسس لنموذج رائد في التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروع وطني هام يعتبر أحد الأعمدة الأساسية لرؤية تغيير الخريطة السياحية لمدينة القاهرة."


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