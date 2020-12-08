يحدث في صعيد مصر.. استمرار فعاليات جولة "سفراء الأزهر"

استمرت فعاليات جولة مشروع "سفراء الأزهر" بمحافظات الوجه القبلى، و زار الوفد محافظة سوهاج، حيث أقيم لقاء مفتوح بكلية اللغة العربية بجرجا بجامعة الأزهر، بحضور عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.





وبحسب بيان، الثلاثاء، أشاد أ. د عصمت رضوان -وكيل الكلية- بالجهد الكبير الذى تبذله المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من خلال مشروع "سفراء الأزهر" في تأهيل وتوعية الأزهريين من طلاب وخريجين وأعضاء هيئة التدريس من خلال البرامج والتدريبات المتنوعة.





واستعرض اللقاء توضيح المسارات التدريبية التى توفرها منصة linked in التابعة لشركة مايكروسوفت، للإعداد للوظائف المطلوبة فيما بعد كوفيد-19 ، كما تناول اللقاء أهمية فريق العمل ومجهودات فريق "سفراء الأزهر" في تأهيل الأزهريين لسوق العمل ، كذا توضيح التدريبات المتنوعة التى يقدمها المشروع والتى تساعد الشباب على مواكبة سوق العمل، والتوعية من مخاطر بعض السلوكيات الخاطئة لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.





ثم زار الوفد برئاسة أ.د جابر على السيد عميد كلية اللغة العربية بجرجا و عدد من وكلاء الكلية و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، الكنيسة الإنجيلية.

وقد استقبلهم القس كاراس دولف-وكيل مطرانية جرجا، والقس نظمى فوزى-قسيس بالكنيسة- -والقس عادل بطرس - قسيس بمدينة البلينة، وعدد من القساوسه والشيوخ فى جو من المحبة والود والألفة.



