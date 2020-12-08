لفتة إنسانية .. قاضى يساعد شابا من ذوي الهمم علي الإدلاء بصوته في منيا القمح

قام المستشار محمد كمال الصغير ، المشرف علي متابعة العملية الإنتخابية بلجنة ١٤٥بمدرسة الاعدادية بنات بقرية بني هلال التابعة لمركز منيا القمح، بمساعدة أحد الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة علي الأدلاء بصوته.

وحرص المستشار الصغير ، علي الخروج ومساعدة الشاب مقدما له الشكر علي حرصه علي الحضور والمشاركة في العملية الإنتخابية والإدلاء بصوته في العرس الديموقراطي.

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فيما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية مشاركة المرأة المصرية في الإنتخابات البرلمانية باعتبارها شريكا أساسيا وقاسما مشتركا مع الرجل في بناء وتنمية الوطن ، مشيدًا بتواجدها الفعال أمام اللجان الإنتخابية وإصرارها على الإدلاء بصوتها في اليوم الثاني لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب لعام 2020م ، وسعيها الدائم للمشاركة وتغيير المجتمع للأفضل فهي من غيرت موازين القوى في المجتمع وتصدرت المشهد خلال الأحداث الفارقة التي مرت بها البلاد.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المشاركة في جوله الإعادة لإنتخابات مجلس النواب واجب وطني على جميع المواطنين والشباب والمرأة الشرقاوية ممن لهم حق التصويت للتعبير عن رأيهم أمام لجان الإقتراع بكل حرية وشفافية ، مشيرًا إلى أن ممارسة كل مواطن شرقاوي حقه الإنتخابي هو إدراك واعٍ لقيمة صوته في إختيار المرشح المناسب والذي سيكون قادرًا على مساندة جهود المحافظة في تحقيق المطالب الجماهيرية ودعم المشروعات الجارية لتكون الشرقية في مقدمة المحافظات التي تتمتع بالتنمية الشاملة والمنشودة.

دعا المحافظ المواطنين للنزول إلى اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2020، مؤكدًا على أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يقف على الحياد التام بين كافة المرشحين للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل مشرف ، مؤكدا ً أن نجاحها يزيد من هيبتها الخارجية ويعزز الوضع الداخلى للوطن ولإستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر موجهًا جموع المواطنين بالمشاركه الإيجابية والذهاب إلى صناديق الإقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب ، مؤكدًا أن جميع الجهات التنفيذية تبذل أقصى الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وخاصة كبار السن وذوي الهمم لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات وتيسير عملية اقتراع الناخبين.

وناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الإلتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء وتوصيات وزارة الصحة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا حفاظًا علي صحة وسلامة الجميع ، مؤكدًا علي المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتى تتواصل بشكل دائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة للتعامل الفورى مع ايه احداث طارئة حرصا على سير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر دون اية معوقات.

يذكر إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 يبلغ 4 ملايين و 427 ألفا و 375 ناخبا وناخبة أمام 1597 لجنة فرعية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.