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محافظات

محافظ الغربية يتفقد العملية الانتخابية بكفر الزيات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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أحمد على

 بدأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بتفقد سير العملية الانتخابية بمركز ومدينة كفر الزيات.


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حيث تفقد اللجان الفرعية رقم ٩٢ و ٩٣ بمدرسة بلال بن رباح، ثم تفقد اللجان رقم ٧ و ٨ بمجمع مدارس الشهيد عبد السلام عارف الابتدائية واللجان الفرعية رقم ٣ و ٤ بمدرسة محمود سعيد عبد الرازق الابتدائية بمدينة كفر الزيات.

 

ثم اتجه المحافظ لقرية إبيار بمركز كفر الزيات، حيث تفقد اللجان الفرعية رقم ٦٨ و ٦٩ بمدرسة إبيار الثانوية للبنات، واللجان رقم ٦٦ و ٦٧ بمدرسة الحرية الابتدائية المشتركة، حيث تابع المحافظ تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من تنفيذ التباعد الاجتماعي داخل اللجان وتوافر الكمامات والمطهرات أمام اللجان ، وكذلك توفير كافة سبل الراحة لاستقبال المواطنين، وخلال جولته استمع المحافظ لشكاوى المواطنين ووعد بسرعة دراستها وحلها.

محافظ الغربية يتفقد العملية الانتخابية بكفر الزيات
محافظ الغربية يتفقد العملية الانتخابية بكفر الزيات
محافظ الغربية يتفقد العملية الانتخابية بكفر الزيات
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