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محافظات

محافظ الغربية يتفقد انتخابات مجلس النواب بمركز ومدينة كفر الزيات

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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احمد علي
بدأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بتفقد سير العملية الانتخابية بمركز ومدينة كفر الزيات. 


حيث تفقد اللجان الفرعية رقم ٩٢ و٩٣ بمدرسة بلال بن رباح، ثم تفقد اللجان رقم ٧ و٨ بمجمع مدارس الشهيد عبد السلام عارف الابتدائية واللجان الفرعية رقم ٣ و٤ بمدرسة محمود سعيد عبد الرازق الابتدائية بمدينة كفر الزيات.

ثم اتجه المحافظ لقرية إبيار بمركز كفر الزيات، حيث تفقد اللجان الفرعية رقم ٦٨ و٦٩ بمدرسة إبيار الثانوية للبنات، واللجان رقم ٦٦ و٦٧ بمدرسة الحرية الابتدائية المشتركة.

 حيث تابع المحافظ تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من تنفيذ التباعد الاجتماعي داخل اللجان وتوافر الكمامات والمطهرات أمام اللجان، وكذلك توفير كل سبل الراحة لاستقبال المواطنين، وخلال جولته استمع المحافظ لشكاوى المواطنين ووعد بسرعة دراستها وحلها.
محافظ الغربية يتفقد انتخابات مجلس النواب بمركز ومدينة كفر الزيات
محافظ الغربية يتفقد انتخابات مجلس النواب بمركز ومدينة كفر الزيات
محافظ الغربية يتفقد انتخابات مجلس النواب بمركز ومدينة كفر الزيات
محافظ الغربية يتفقد انتخابات مجلس النواب بمركز ومدينة كفر الزيات
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