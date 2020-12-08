محافظ الغربية يتفقد انتخابات مجلس النواب بمركز ومدينة كفر الزيات

بدأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بتفقد سير العملية الانتخابية بمركز ومدينة كفر الزيات.









حيث تفقد اللجان الفرعية رقم ٩٢ و٩٣ بمدرسة بلال بن رباح، ثم تفقد اللجان رقم ٧ و٨ بمجمع مدارس الشهيد عبد السلام عارف الابتدائية واللجان الفرعية رقم ٣ و٤ بمدرسة محمود سعيد عبد الرازق الابتدائية بمدينة كفر الزيات.





ثم اتجه المحافظ لقرية إبيار بمركز كفر الزيات، حيث تفقد اللجان الفرعية رقم ٦٨ و٦٩ بمدرسة إبيار الثانوية للبنات، واللجان رقم ٦٦ و٦٧ بمدرسة الحرية الابتدائية المشتركة.



