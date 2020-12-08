وزير الخارجية القبرصي يطالب روسيا بدعم بلاده امام استفزازات تركيا

عرضت فضائية إكسترا نيوز، أن وزير الخارجية القبرصي تحدث مع مع وزير الخارجية الروسي عن استفزازات أنقرة والنشاطات غير القانونية التى تقوم بها تركيا، فى المنطقة الاقتصادية القبرصية.

قال نيكوس كريستودوليديس، وزير الخارجية القبرصي، إن بلاده تتطلع إلى دعم روسيا لإيجاد حلول منطقية قابلة للتطبيق للقضية القبرصية والوضع في شرق المتوسط، موضحا أنه تحدث خلال محادثاته اليوم، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن الإجراءات التي تقوم بها تركيا فى هذه القضية والتي تتناقض مع جميع قرارات مجلس الأمن.









نيكوس"، خلال كلمته فى مؤتمر صحفي عقده اليوم مع لافروف عقب انتهاء مباحثاتهما في نيقوسيا، أنه يجب دراسة الوضع الحالي و الموقف التركي للتوصل إلى استقرار فى هذه المنطقة و تفاهم مع الجانب التركي . وأضاف "









وأوضح وزير الخارجية القبرصى أنه لابد من التغلب على جميع المحاولات التي تزعزع الاستقرار فى المنطقة وأن يكون هناك دور إيجابي للمجتمع الدولى ومجلس الأمن، مؤكدا أهمية دور روسيا التي تعتبر عضوا دائما في مجلس الأمن.







