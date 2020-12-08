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توك شو

يسبب نوبات صرع.. وباء غامض يضرب الهند.. فيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:16 م
وباء جديد بالهند
وباء جديد بالهند
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نورهان رأفت
كشف تقرير أعدته فضائية العربية عن ظهور مرض غامض، يتسبب في رعب لدولة الهند، حيث اجتاح ولاية "أندرا براديش الهندية"، وتسبب في وفاة شخص، على الأقل.

ولفت التقرير إلى أن المرض، تسبب في إدخال قرابة 227 آخرين إلى المستشفى، وأعراض المرض تظهر في الغثيان ونوبات صرع، وفقدان الوعي.

ويحاول المسؤولون تحديد سبب المرض، الذي أجتاح الولاية، حيث أوضحت وزارة الصحة الهندية، أن لا علاقة بمرضهم بفيروس كورونا، ويتزامن ظهوره، مع جهود الدولة، في مكافحة وباء كوفيد-19.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 لن تمنع الإصابة بالفيروس اللعين.

وقالت مسؤولة من منظمة الصحة العالمية، إن إجراءات الصحة العامة، وليس اللقاحات، هي التي يمكنها منع زيادة جديدة في أعداد الإصابات بكوفيد-19. وتزامن هذا التصريح مع طرح بريطانيا أول لقاح للوقاية من المرض.

وأضافت "مارجريت هاريس" ردا على سؤال في إفادة صحفية في جنيف عما إذا كانت اللقاحات قد تأتي في وقت مناسب لمنع موجة ثالثة من التفشي في أوروبا قائلة: "اللقاحات أداة عظيمة، ستكون مفيدة جدا لكن أثر اللقاح في توفير نوع من الوقاية المناعية ما زال بعيد المنال".
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