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رياضة

حماية لقضاة الملاعب.. قرارات رادعة من اتحاد الكرة ضد الأندية بسبب الحكام

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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يسرى غازى - عمرو الحلوانى

اتخذ مسئولو اتحاد كرة القدم قرارا بمنع الأندية في الموسم الجديد من تقديم احتجاجات على قرارات الحكام فى المباريات الخاصة بجميع المسابقات المحلية.



وشملت لائحة المسابقات فى الموسم الجديد بندا يمنع الأندية من تقديم الاحتجاج على القرارات التحكيمية، كما تم تغليظ عقوبات الاعتراض على الحكام، حيث وصلت عقوبة الاعتداء على الحكم إلى الإيقاف 16 مباراة بدلا من 8 مباريات كما كان الحال فى اللائحة القديمة.


فى الإطار ذاته ، وجه اتحاد كرة القدم خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولى "فيفا"، يطلب فيه عدم تقليص اللجنة من 5 أعضاء إلى 3 فقط، نظرا لحاجته إلى جهود جميع أفرادها ووجود تناغم بينهم فى العمل داخل اتحاد الكرة.


كان اتحاد الكرة تلقى خطابا رسميا  من الفيفا يطلب فيه تقليص أعضاء اللجنة إلى 3 أشخاص فقط، وتقدم الدكتور أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوا اللجنة بالاعتذار عن عدم الاستمرار بها، خاصة أن الفيفا طلب إجراء الانتخابات في يناير المقبل.


على الجانب الآخر ، غادرت بعثة منتخب مصر للشباب لكرة القدم إلى تونس استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.


وأعلن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب قائمة الفراعنة لخوض منافسات البطولة وضمت كلا من :


حراسة المرمى: حمزة علاء- السيد عطية - محمد جمال.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - حازم هاني - عبد الرحمن العشري - محمد المغربي- محمد أشرف - ياسين مرعي - أحمد عيد - مصطفى أشرف - محمود صابر محترف بالنجم الساحلي التونسي وينضم من العاصمة التونسية .

خط الوسط: زياد  كمال - محمود جهاد - عربي بدر - رشاد المتولي - محمود عبد المحسن - زياد فرج - عبد الغني محمد - كريم محمد - أحمد نبيل "كوكا" - يوسف حسن - إبراهيم عادل.

الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - أحمد شريف

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