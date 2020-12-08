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كيف تتعامل مع الشخص العنيد؟.. استشاري العلاقات الإنسانية تجيب.. فيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 02:30 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت هبة سامي، استشارى العلاقات الانسانية، إن العند له سمات كثيرة جدًا وخاصة أن الشخص لا يقبل الرأى الآخر وأى نوع من أنواع التوجيه، لافتة إلى  أن الشخص العنيد ينفذ الأوامر ولكن مع التعبير عن غضبه وتحدى الشخص الذى أمامه ويكون مستعد للدخول فى أى صراع مع أى أحد.

وأشارت هبة سامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حلو الكلام" مع الفنانة منال سلامة، إلى أن الشخص العنيد يتعمد العند مع اى شخص يعنى الاعتراض لمجرد الاعتراض، مضيفة أن الشخصيات الصعبة فى التعامل والمتميزة بالعند تحتاج لمعاملة خاصة وتحديد بعض مهارات معينة فى التفاوض معه ومعرفة نقاط قوته وضعفه، منوهة أنه يجب التعامل باللين.

وتابعت ان الشخص العنيد يحب الصراعات والتعاملات الصعبة ويجب التعامل معه بذكاء ونقاش وعدم جدال وتوحيد الفكرة مع الشخص، مشيرة إلى أن النقاش تجعل الشخص العنيد يهدأ ويسمع للآخرين خاصة مع التعامل معه بلين ولطف.

وأوضحت أن العند صفة موروثة منذ الصغر لذلك نجد طفل عنيد يكون مدلل ويعتمد على طرقة الزن والاصرار لتنفيذ رغباته، خاصة مع عدم قدرته على التعبير عن نفسه.
وأكدت ان العند لو زاد عن حده يجب اللجوء لمختص لمساعدتنا فى التعامل مع الطفل العنيد، كما أنه من الممكن توجيه اختيارات عديدة للطفل العنيد ليختار منها لكى لا يشعر بأن هناك أحد يفرض رأيه عليه.

ولفتت إلى أن  ظاهر العند عند الأطفال هي صفة يمكن استغلالها من قبل الأمهات للتوظيف الصحيح، مؤكدة أن احترام رغبات الطفل الشخصية يحل مشكلة العند وذلك لبناء تكوين شخصية الطفل قبل الـ6 سنوات الأولى.

وتابعت أن الثلاث سنوات الأولى لنمو الطفل يتضاعف فيها حجم المخ، ولذلك يجب العمل على تنمية المهارات الدماغية لة وتقوية شخصيته منذ ذلك الوقت وتلقيه المعلومات سريعا وتسجيلها بالذاكرة.
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