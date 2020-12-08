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محافظات

إزالة فورية لـ 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:55 م
صدى البلد
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مروة فاضل

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أثناء فترة جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بتنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف على الأراضي الزراعية بناحية جروان عبارة عن صبة خرسانية بمساحة 250م وبارتفاع 130سم وتمت الإزالة بمعرفة المواطن 

 كما تم تنفيذ ازالة حالتي تعدى على الأراضى الزراعية بمركز أشمون أحدهما بسملاى بمساحة 286 مترا عبارة عن مواسير حديد ومسقفه بألواح صاج، والأخرى بقرية سمادون بمساحة ٤٠م٢.

واستمرارا لأعمال التصدي للتعديات المخالفة في المهد ، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالتعامل الفوري ووقف حالة شروع بناء في المهد بناحية طوخ دلكه عبارة عن قطعتين بإجمالي مساحة ٦٠٠ متر.

وتواصل الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتعاون مع حماية الأراضي الزراعية المتابعة الدورية لرصد أي حالات تعدى للبناء المخالف والعشوائي وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين  والتصدى بقوة لأى تعديات تتم على أرض المحافظة.
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