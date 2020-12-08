توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الفرنسية ووزارة التعاون الدولي.. فيديو

قال السفير محمد عبد الحكم ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن الرئيس
السيسي وجه عدة رسائل للمجتمع الدولي ، خلال المؤتمر الصحفي أمس ، حول حرص مصر على
حقوق الإنسان .
وأضاف " محمد عبد الحكم
" في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على
فضائية " MBC MASR2 " ، أن بعض منظمات حقوق الإنسان المشبوهة
، تلقى الدعم من بعض الدول التى ترعى التنظيمات الإرهابية ، قائلًا : " بصريح
العبارة ، تركيا وقطر " .
وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن تلقى هذه المنظمات أيضًا دعم
من تنظيمات جماعات الإخوان الإرهابية ، وتروج أكاذيب وإدعاءات كاذبة لمنظمة حقوق
الإنسان .
وأشار" عبد الحكم " ، إلى كلمة الرئيس السيسي ، خلال
المؤتمر الصحفي أمس ، حيث وجه 3 رسائل مهمة للمجتمع المدني ، مؤكدًا أن الرسالة
الأولى هي أن مصر حريصة على تعزيز حقوق الإنسان من خلال مفهوم شامل يُعلى من شأن
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن المصري ، من خلال توفير التعليم
المتميز له ، والسكن ، والعلاج والصحة .
وأكمل ، أن الرسالة الثانية هي أن مصر تسعى لتحقيق نوع من التوازن بين
الحفاظ على الأمن والاستقرار في دولة من جانب ، وبين حماية حقوق الإنسان من جانب
آخر ، مشيرًا إلى أن الرسالة الثالثة والأخيرة هي أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق
حقوق الإنسان من خلال ترسيخ مفهوم المواطنة الشاملة بين أفراد الشعب المصري من جهة
، وتجديد الخطاب الديني من جهة ثانية ، وتطبيق القانون دون استثناءات على جميع
المواطنين من جهة ثالثة .
وأكد ، أن هناك الآلاف من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مصر ،
مستشهدًا بكلمة الرئيس " السيسي " ، أن يوجد بمصر حوالي 55 ألف منظمة
مجتمع مدني ، مؤكدًا على عدم وجود شكوى من قبل هذه المنظمات ، بل إنها تُشارك مع
الحكومة المصرية في العديد من المشروعات .
ونوه ، أن هناك ادعاءات كاذبة
تُروج لها بعض منظمات حقوق الإنسان المشبوهة ، وتنظيمات جماعة الإخوان
الإرهابية المتواجدة في كل مكان ، مؤكدًا
أن الرئيس " السيسي " ، كشف كل هذه الادعاءات الكاذبة ، خلال المؤتمر الصحفي أمس