توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الفرنسية ووزارة التعاون الدولي.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات عن توقيع رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى مذكرات تفاهم بين مصر وباريس.

وكانت من بين تلك المذكرات توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة التعاون الدولى المصرية، كما سيتم التوقيع على خطاب نوايا لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية المصرية.

ووقع منذ قليل، السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، مذكرات تفاهم مع نظيره الفرنسي، بين مصر وفرنسا، وحرص وزير الخارجية على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وسلم على نظيره " بالكوع" بدلًا من اليدين.

قال السفير محمد عبد الحكم ، مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن الرئيس السيسي وجه عدة رسائل للمجتمع الدولي ، خلال المؤتمر الصحفي أمس ، حول حرص مصر على حقوق الإنسان .

وأضاف " محمد عبد الحكم " في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 " ، أن بعض منظمات حقوق الإنسان المشبوهة ، تلقى الدعم من بعض الدول التى ترعى التنظيمات الإرهابية ، قائلًا : " بصريح العبارة ، تركيا وقطر " .

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق ، أن تلقى هذه المنظمات أيضًا دعم من تنظيمات جماعات الإخوان الإرهابية ، وتروج أكاذيب وإدعاءات كاذبة لمنظمة حقوق الإنسان .

وأشار" عبد الحكم " ، إلى كلمة الرئيس السيسي ، خلال المؤتمر الصحفي أمس ، حيث وجه 3 رسائل مهمة للمجتمع المدني ، مؤكدًا أن الرسالة الأولى هي أن مصر حريصة على تعزيز حقوق الإنسان من خلال مفهوم شامل يُعلى من شأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن المصري ، من خلال توفير التعليم المتميز له ، والسكن ، والعلاج والصحة .

وأكمل ، أن الرسالة الثانية هي أن مصر تسعى لتحقيق نوع من التوازن بين الحفاظ على الأمن والاستقرار في دولة من جانب ، وبين حماية حقوق الإنسان من جانب آخر ، مشيرًا إلى أن الرسالة الثالثة والأخيرة هي أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق حقوق الإنسان من خلال ترسيخ مفهوم المواطنة الشاملة بين أفراد الشعب المصري من جهة ، وتجديد الخطاب الديني من جهة ثانية ، وتطبيق القانون دون استثناءات على جميع المواطنين من جهة ثالثة .

وأكد ، أن هناك الآلاف من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مصر ، مستشهدًا بكلمة الرئيس " السيسي " ، أن يوجد بمصر حوالي 55 ألف منظمة مجتمع مدني ، مؤكدًا على عدم وجود شكوى من قبل هذه المنظمات ، بل إنها تُشارك مع الحكومة المصرية في العديد من المشروعات .

ونوه ، أن هناك ادعاءات كاذبة تُروج لها بعض منظمات حقوق الإنسان المشبوهة ، وتنظيمات جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدة في كل مكان ، مؤكدًا أن الرئيس " السيسي " ، كشف كل هذه الادعاءات الكاذبة ، خلال المؤتمر الصحفي أمس