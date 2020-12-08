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عصر الفعل ليس القول.. إجابات: تطوير منطقة مصر الجديدة مثال سيُطبق في الدولة كلها

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:52 م
الرئيس التنفيذي لشركة
الرئيس التنفيذي لشركة إجابات
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ندى رأفت

قال محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي، إن هناك طفرة كبرى في تطوير المشروعات القومية وشبكة الطرق في جميع المحافظات ، وخاصة في محافظتي القاهرة والجيزة ، منوهًا إلى أن بدأ المواطن المصري يشعر بهذه التطورات بشكل كبير.

وأضاف " محمد أحمد  " في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 " ، أن هناك متابعة من قبل شركة " إجابات " حول سير الأعمال والجولات الميدانية ، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يقوم بنفسه بالإشراف على جميع المشروعات القومية في أيام الإجازة الرسمية .

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي ، أن الغرض من هذه المتابعة  الأسبوعية الذي يقوم بها الرئيس ، هي التأكد من جودة المشاريع ، والتأكد من مواعيد الانتهاء من هذه المشاريع ، معقبًا : " الرئيس السيسي دقيق للغاية في المواعيد " ، مضيفًا أن متابعته لها يُعجل من سير العمل .

وأكد " أحمد " ، أن الغرض الأساسي من إقامة المشاريع القومية ، وتطوير شبكة الطرق ، هي تسهيل حركة المواطنين ، مضيفًا أن كانت حركة المواطنين في محافظتي القاهرة والجيزة ، مُعطلة نسبيًا .

وأشار إلى التطورات التي حدثت في محافظة القاهرة ، خاصة بمنطقة مصر الجديدة ، معقبًا : " مصر الجديدة مثال سيُطبق في مصر كلها " ، مؤكدًا على سهولة ومرونة حركة المواطنين بها ، وبالتالي هذا يؤدي إلى توفير في الوقت .

وعقب " أحمد " قائلًا : " أن عصر السيسي هو عصر الفعل وليس القول " ، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية ، خاصةً تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار واستكمال الدراسات الخاصة بجودة المياه، إلى جانب تطوير الصرف الزراعي للأراضي المستهدفة، وإقامة المناطق الخدمية، وتقديم تسهيلات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأكد أن الرئيس السيسي يعمل على تطوير كافة المحاور وليس طريق معين أو محور معين ، مُشيرًا إلى " طريق الدائري " ، وما حدث به من تطور ، والعمل على إعادة تأهيله .

 

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