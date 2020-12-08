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حوادث

سخان يقتل فتاة في الغربية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:46 م
جثه
جثه
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احمد علي
شهد مركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع فتاة في العقد الثاني من العمر، صعقا بـ كهرباء السخان داخل منزلها وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى مستشفى بسيون المركزي.




كان اللواء هانى مدحت ، مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد وفاة فتاة في العقد الثاني من العمر ، مقيمة بقرية الحداد التابعة لمركز بسيون ، إثر تعرضها للصعق بالكهرباء أثناء استخدام سخان المياه .

وكشفت التحريات الأمنية إن الفتاة متزوجة حديثا منذ أكثر من أسبوعين، وتوفيت صعقا من سخان الكهرباء بمنزلها، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
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