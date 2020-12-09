سوق مواشي التوفيقية.. خطر يهدد حياة المواطنين بمركز إيتاي البارود.. شاهد

باتت أزمة سوق مواشي قرية التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود المُقام يوم الأربعاء من كل أسبوع، كابوسًا يؤرق أهالي القرية والقري المجاورة بمحافظة البحيرة حتي الآن رغم استغاثات الأهالي منذ سنوات من العشوائية التي تؤدي إلى إغلاق مدخل القرية تمامًا، إنتشار الأمراض فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.





ويوضح المهندس شوقي محمد عبد الرازق الجمسي، أحد أهالي قرية التوفيقية المتضررين من سوق المواشي، تفاصيل الأزمة قائلًا : " الأهالي تعاني منذ سنوات من سوق المواشي، وتم تقديم العديد من الشكاوى وتم الاستجابة لها وصدر قرار رقم 739 بتاريخ 15/12/1999 بإلغائه، رغم ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود يوم 15/12/2004 بإعادة تجديد رخصة السوق الصادرة تحت رقم 1010 لسنة 1911 باسم" مرسي أفندي بسيوني" الوكيل عن دائرة عطفكو باشا الممثلة لشركة الأسواق المصرية على مساحة 200م2 فقط الملغي والمغلق باسم "محمد أسماعيل محمد الحلبي" والذي قام بشراء أرض السوق كأرض فضاء من أشخاص خارج مجلس إدارة شركة الأسواق المصرية وإضافة له مساحة أخري حوالي 3 أفدنة أخري مجهولة المصدر".





وأكد الجسمي أن القائمين على إدارة السوق قاموا بإزالة أسم الصادر له الرخصة مرسي أفندي بسيوني ووضعوا أسمه بديل عن ذلك بالمخالفة للقانون بالتزوير بعد أن رفضت اللجنة الخماسية المنوط بها تجديد الرخصة، موضحًا أن التجديد يتم لرخصة المنتهية فقط وليس التي تم إلغائها كونها تمثل خطر داهم على صحة المواطنين.





وأضاف : " في 26 سبتمبر 2013 قام مجلس المدينة بتغير ميعاد تشغيل السوق المذكور من الثلاثاء إلى الأربعاء المحدد لسوق كفر الزيات العمومي الملاصق له ويفصل بينهم كوبري علي النيل، مما أدى إلى أضرار كبيرة للأهالي، كما قرار وزير التنمية المحلية بإلزام محافظة البحيرة بإعادة تشغيله يوم الثلاثاء المحدد له لحين تقييم مركزة القانوني بناء علي رأي إدارة التفتيش والمتابعة الميدانية المكلفة من قبله، بالإضافة إلى قرار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الأموال العامة بالإسكندرية بإحالة محمد أسماعيل الحلبي ومحافظ البحيرة الأسبق أحمد عبد المنعم الليثي إلي محكمة الجنايات وباقي المسئولين الي المحكمة التأديبية الذين قاموا بإعادة تشغيل السوق بالمخالفة".





وأوضح الجسمي، أن جاء ذلك القرار وفقًا إلي تحقيقات نيابة الأموال العامة المبنية على تحريات الادارة العامة لمباحث الاموال العامة لغرب الدلتا بتحريات الرقابة الإدارية وشهادة مسئولي الشئون القانونية بالمخالفة وتقرير اللجنة المشكلة من قبل محافظ البحيرة لمعاينته والذين أثبتوا بأن السوق ملغي ترخيصه ومغلق ولا يجوز تجديد ترخيصه وأن السوق مساحته السابقة 200م فقط وليس المساحة الحالية وأن اليوم المحدد لتشغيله الثلاثاء من كل أسبوع قبل إلغاء ترخيصه وحددوا دورا كل من المتهمين في الإضرار بالمال العام والتزوير ومخالفة القانون ".





وأضاف شوقي، أن فوجئوا الأهالي يوم 28 أكتوبر 202‪0 قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود بإعادة تشغيل هذا السوق المخالف للقانون، يوم الأربعاء من كل أسبوع علي مساحة أكبر من المحددة وفقًا للقانون.





وناشد الأهالى محافظ البحيرة و الجهات المعنية بالأمر تطبيق القانون ووقف هذا السوق حفاظًا على صحة المواطنين في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد.













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