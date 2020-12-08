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أخبار البلد

الكهرباء توقع عقد تنفيذ مركز التحكم القومي للشبكة الموحدة فى العاصمة الإدارية

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:49 م
الشركة المصرية لنقل
الشركة المصرية لنقل الكهرباء
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أ ش أ
وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتحالف المكون من "سيمنز" ألمانيا و"سيمنز" مصر وحسن علام للإنشاءات، اليوم /الثلاثاء/ عقد مشروع إنشاء مركز التحكم القومي في الطاقة للشبكة الكهربية القومية الموحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ذات الجهود الفائقة؛ جهد 500 ك.ف و 220 ك.ف و 132 ك.ف ومحطات إنتاج الطاقة الكهربية، بتكلفة إجمالية 840 مليون جنيه.

 وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة حسن علام للإنشاءات.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن توقيع هذا العقد يأتي في ضوء استعدادات الوزارة نحو مواكبة خطة الحكومة والتي تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية مما يتطلب تطوير مركز التحكم والمراقبة للشبكة القومية الكهربية على مستوى الجمهورية ذات الجهود الفائقة 500 ك.ف و 220 ك.ف و 132 ك.ف لتعزيز وتأمين إمدادات الطاقة الكهربية المطلوبة لتوسعات التنموية على مستوى الجمهورية وكذلك الربط الدولي مع الدول المجاورة.
،
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تطوير مراقبة وتشغيل الشبكة الكهربية الموحدة على مستوى جمهورية مصر العربية ذات جهد 500 ك.ف و220 ك.ف و 132 ك.ف بإجمالي عدد 228 محطة منها عدد 72 محطة إنتاج طاقة كهربية من مصادر مختلفة بقدرة إجمالية 59,5 جيجاوات للحفاظ على استقرار وتوزيع الطاقة الكهربية على الشبكة الموحدة بالشكل المناسب والآمن طبقا للمواصفات القياسية العالمية ،
وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى تشغيل ومراقبة وحدات إنتاج الطاقة الكهربية بجميع محطات الإنتاج المختلفة لمحطات طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية والمحطات المائية و المحطات البخارية ضمان التشغيل الآمن والاقتصادي لجميع الوحدات ومراقبة تبادل الطاقة الكهربية مع دول الجوار (الأردن – ليبيا – السودان) وعمل الدراسات اللازمة للشبكة الكهربية لمواجهة تطورات الأحمال وتطوير جودة التغذية ومراقبة مستويات القصر الكهربي للشبكة ومدى تحملها.

وأوضحت أن المشروع يقوم أيضا بمراقبة ودراسة تأثير الربط الكهربي الحالي والمستقبلي لمحطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية على أداء الشبكة الكهربية وضمان استقرار الشبكة و تبادل المعلومات الخاصة بالشبكات الكهربية مع عدد سبعة مراكز تحكم إقليمية بجميع المحافظات و مركز التحكم الإقليمي ببنبان لإدارة الطاقة الشمسية بمنطقة "بنبان" بجنوب الصعيد للوصول إلى أعلى جودة لتقديم خدمة التغذية الكهربية على مستوى الجمهورية.

ويتضمن المشروع إنشاء مبنى مركز التحكم القومي في الطاقة الكهربية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجميع مستلزماته وربطه بشبكة الألياف الضوئية القائمة ، وتوريد وتركيب أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية SCADA وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية EMS تتبع أحدث أساليب التكنولوجيا ، بالإضافة إلى توريد وتركيب أجهزة اتصالات تعمل بأحدث تقنية لتطوير منظومة الاتصالات القائمة وربطها بالمركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية ، وتحديث بعض وحدات نقل المعلومات الطرفية بالمحطات المختلفة.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع مبلغ يعادل حوالي 840 مليون جنيه مصري ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ، وهذه التكلفة تغطى إنشاء المشروع بالكامل وإجراء جميع الاختبارات اللازمة علاوة على تدريب القائمين على المشروع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والاطلاع على أحدث التكنولوجيا العالمية في مجال مراكز التحكمات الشبكات الكهربية وكذلك الدعم الفني خلال فترة الضمان ، ويتم تنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح (Turn key ) بمدة تنفيذ 24 شهر من تاريخ توقيع العقد.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء كانت قد تعاقدت مع المكتب الاستشاري العالمي الفرنسي Electricite De France (EDF) وذلك وضع المواصفات الفنية والإشراف على تنفيذ المشروع .

تأتي مثل هذه الأعمال تأكيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية، وتأكيدًا لاهتمام القطاع بالتوسع في التحول الرقمي ضمن اهتمام الدولة في هذا المجال.
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